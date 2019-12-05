Румас и Медведев встречаются сегодня в Сочи









Сергея Румаса с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым запланирована в пятницу: основной темой грядущего обсуждения станет ход работы по согласованию дорожных карт по "интеграции", передает sputnik.by . Встречас главой правительства Российской Федерациизапланирована в пятницу: основной темой грядущего обсуждения станет ход работы по согласованию дорожных карт по "интеграции", передает





Напомним, ранее посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что стороны согласуют оставшиеся дорожные карты в рамках "интеграции" до 7 декабря.





Минувшие переговоры премьеров прошли в Москве 19 ноября. Итогом общения, которое продолжалось семь часов, стало согласование значительной части дорожных карт, однако несколько нерешенных вопросов осталось, в том числе главные вопросы по нефти и газу.









По словам главы Беларуси Александра Лукашенко, не удалось прийти к соглашению даже по "грязной" нефти, не говоря уже о других, более серьезных вопросах.











