Читайте в № 49 за 7 декабря:
Пять аргументов для подписки на «Авангард».
Когда заработают станции обезжелезивания?
Что думают жители Будакошелевщины о наркотиках?
Чем занимаются дорожники зимой?
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Читайте в № 49 за 7 декабря
06.12.2019 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Читайте в № 49 за 7 декабря:
Пять аргументов для подписки на «Авангард».
Когда заработают станции обезжелезивания?
Что думают жители Будакошелевщины о наркотиках?
Чем занимаются дорожники зимой?
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Читайте в № 49 за 7 декабря: Пять аргументов для подписки на "Авангард". Когда заработают станции обезжелезивания? Что думают жители...
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