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Читайте в № 49 за 7 декабря

06.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Читайте в № 49 за 7 декабря

Читайте в № 49 за 7 декабря:

Пять аргументов для подписки на «Авангард».

Читайте в № 49 за 7 декабря

Когда заработают станции обезжелезивания?

Читайте в № 49 за 7 декабря

Что думают жители Будакошелевщины о наркотиках?

Читайте в № 49 за 7 декабря

Чем занимаются дорожники зимой?

Читайте в № 49 за 7 декабря

 
 
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Читайте в № 49 за 7 декабря: Пять аргументов для подписки на "Авангард". Когда заработают станции обезжелезивания? Что думают жители...
 
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