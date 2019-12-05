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Её свадебные платья покупают в Германии, Нидерландах. Рассказываем о белоруске, начавшей бизнес с 5 швейных машин
Источник материала: СТВ
Корреспонденты программы
Цокольный этаж жилого дома в самом сердце Орши. Это помещение 2 года было невостребованным. Да что уж говорить: в аукционе принимал участие всего 1 покупатель. Он собственно и приобрел эти метры, причем по очень «вкусной» цене.
Олеся Латун начинала свой бизнес с небольшого свадебного салона и 5 швейных машин в 2010 году. Сегодня ее платья носят в Беларуси, России, Польше, Германии, Нидерландах.
При первой версии перезагрузки бизнес-леди выкупила заброшенные 400 квадратов в черте города. Увеличила количество рабочих мест и ассортимент. Сегодня Олеся продолжает расширять собственное дело, несмотря на то, что месяц назад она во второй раз стала мамой. Бизнес, как и ребенок, не может расти и развиваться автономно.
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Её свадебные платья покупают в Германии, Нидерландах. Рассказываем о белоруске, начавшей бизнес с 5 швейных машин
Корреспонденты программы «Специальный репортаж» посетили Оршанский регион. Цокольный этаж жилого дома в самом сердце Орши. Это помещение 2 года было...
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