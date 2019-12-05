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Её свадебные платья покупают в Германии, Нидерландах. Рассказываем о белоруске, начавшей бизнес с 5 швейных машин

06.12.2019 13:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Корреспонденты программы «Специальный репортаж» посетили Оршанский регион.

Её свадебные платья покупают в Германии, Нидерландах. Рассказываем о белоруске, начавшей бизнес с 5 швейных машин

Цокольный этаж жилого дома в самом сердце Орши. Это помещение 2 года было невостребованным. Да что уж говорить: в аукционе принимал участие всего 1 покупатель. Он собственно и приобрел эти метры, причем по очень «вкусной» цене.

Её свадебные платья покупают в Германии, Нидерландах. Рассказываем о белоруске, начавшей бизнес с 5 швейных машин

360 квадратных метров. Места здесь  под стать огромному коттеджу. Раньше здесь размещались очень маленькие кабинетики, а коридоры были настолько узкие, что 2 человека могли даже не разминуться. После перепланировки помещение щедро приправят зеркалами. Каждая женщина сможет почувствовать себя королевой. В платьях, которые сшиты на оршанском предприятии.

Её свадебные платья покупают в Германии, Нидерландах. Рассказываем о белоруске, начавшей бизнес с 5 швейных машин

Олеся Латун начинала свой бизнес с небольшого свадебного салона и 5 швейных машин в 2010 году. Сегодня ее платья носят в Беларуси, России, Польше, Германии, Нидерландах.

Её свадебные платья покупают в Германии, Нидерландах. Рассказываем о белоруске, начавшей бизнес с 5 швейных машин

При первой версии перезагрузки бизнес-леди выкупила заброшенные 400 квадратов в черте города. Увеличила количество рабочих мест и ассортимент. Сегодня Олеся продолжает расширять собственное дело, несмотря на то, что месяц назад она во второй раз стала мамой. Бизнес, как и ребенок, не может расти и развиваться автономно.

Олеся Латун, директор частного предприятия:
Что касается Оршанского региона, очень большой толчок дал 506-й указ, который дал возможность снизить налоговую нагрузку для предпринимателей, потому что, естественно, с 5 процентов на 1 процент мы перешли. Это очень существенно, большое подспорье для бизнеса. Освободившиеся средства мы можем перенаправить на покупку оборотных средств – на какие-то материалы, на то, чтобы повысить заработную плату сотрудникам, еще на другие расходы. Например, здесь мы сделали ремонт, используя и свои средства, и средства Банка развития. Опять же, сэкономленные средства мы можем выплачивать, чтобы быстрее сократить задолженность по кредиту. Это на самом деле результативные законопроекты, которые дают предпринимателям Оршанского района работать, вздохнуть свободнее и иметь большее преимущество по сравнению с другими предпринимателями.

Её свадебные платья покупают в Германии, Нидерландах. Рассказываем о белоруске, начавшей бизнес с 5 швейных машин

Люди в материале: Олеся Латун
 
 
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Корреспонденты программы «Специальный репортаж» посетили Оршанский регион. Цокольный этаж жилого дома в самом сердце Орши. Это помещение 2 года было...
 
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