Источник материала: Новости Волковыска

Apple представит новый iPhone в 2021 году, но в гаджете не будет привычных разъемов для зарядного устройства и синхронизации с другими гаджетами. Компания приняла решение полностью перейти на беспроводные технологии.

Портал 9TO5Mac опубликовал мнение аналитика Мин-Чи Куо о внешнем виде будущих новинок. Этот специалист дает достаточно точные прогнозы о новинках Apple.

По данным Куо, Apple уже во второй половине 2021 года выпустит iPhone, который помимо всего прочего будет выделяться отсутствием каких-либо разъемов, в том числе и Lightning. Заряжаться устройство будет беспроводным методом.

Куо также предсказал, что Apple пересмотрят дизайн iPhone SE2 Plus, сделав дисплей полностью без вырезов, а вместо Face ID вы будете использовать Touch ID, встроенный в кнопку питания (как и Galaxy S10e и некоторых смартфонах от Sony). Смартфон появится скорее всего в первой половине 2021 года, тогда мы и узнаем о нововведениях.

Напомним, что американский производитель решился на кардинальные изменения в своей стратегии, теперь Apple будет выпускать свои iPhone дважды в год.