Источник материала: Новости Волковыска

Партию черной икры весом в 700 килограммов неизвестного происхождения задержали при ввозе из РБ специалисты управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

На банках не было маркировки, а адрес якобы итальянского производителя не соответствовал действительности, подчеркнули в ведомстве.

Часть упаковок и вовсе не содержала даты изготовления, срока годности и другой важной для потребителя информации.

Груз собирались доставить индивидуальному предпринимателю в Астрахань, в качестве отправителя икры указано ООО «Акварезерв» из Могилёва.

После необходимого изучения продукции, икру вернули производителю.