Национальный банк Беларуси в декабря 2019 года выпустит в обращение сразу 15 новых памятных монет. Соответствующее постановление правления Нацбанка №478 от 2 декабря опубликовано на Национальном правовом интернет портале.
С 24 декабря будет выпущены 6 монет серии «Архітэктурная спадчына Беларусі».
В серии появятся монеты:
- «Брэсцкая крэпасць»;
- «Траецкае прадмесце. Мінск»;
- «Палацава-паркавы ансамбль. Жылічы»;
- «Петрапаўлаўскі сабор. Гомель»;
- «Свята-Раства-Багародзіцкая царква. Мураванка»;
- «Спаса-Праабражэнская царква. Полацк».
Все монеты будут биметаллическими – из стали, покрытой медью и латунью, а также из стали, покрытой медью и никелем. Тираж каждой монеты составит 25 тыс. штук.
С 27 декабря в обращение выйдет еще 9 монет:
- золотая монета «Дзень анёла» (номиналом 50 бел руб, тиражом 399 штук);
- серебряная монета «Вялікі арлец» серии «Птушка года» (номиналом 10 бел руб, тиражом 1,3 тыс штук);
- серебряная монета «Станіслаў Манюшка. 200 год» (номиналом 10 бел руб, тиражом 699 штук);
- серебряная монета «Заказнік «Званец» серии «Заказнікі Беларусі» (номиналом 20 бел руб, тиражом 999 штук);
- серебряная монета «Дзень анёла» (номиналом 20 бел руб, тиражом 2,999 тыс штук);
- медно-никелевая монета «Заказнік «Званец» серии «Заказнікі Беларусі» (номиналом 1 бел руб, тиражом 1,999 тыс штук);
- медно-никелевая монета «Дзень анёла» (номиналом 1 бел руб, тиражом 4,999 тыс штук);
- медно-никелевая монета «Станіслаў Манюшка. 200 год» (номиналом 1 бел руб, тиражом 1,999 тыс штук);
- медно-никелевая монета «Вялікі арлец» серии «Птушка года» номиналом 1 бел руб, тиражом 2,5 тыс штук).
Как отмечается в постановлении, все выпускаемые памятные монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь.