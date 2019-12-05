Источник материала: Новости Волковыска

Национальный банк Беларуси в декабря 2019 года выпустит в обращение сразу 15 новых памятных монет. Соответствующее постановление правления Нацбанка №478 от 2 декабря опубликовано на Национальном правовом интернет портале.

С 24 декабря будет выпущены 6 монет серии «Архітэктурная спадчына Беларусі».

В серии появятся монеты:

«Брэсцкая крэпасць»;

«Траецкае прадмесце. Мінск»;

«Палацава-паркавы ансамбль. Жылічы»;

«Петрапаўлаўскі сабор. Гомель»;

«Свята-Раства-Багародзіцкая царква. Мураванка»;

«Спаса-Праабражэнская царква. Полацк».

Все монеты будут биметаллическими – из стали, покрытой медью и латунью, а также из стали, покрытой медью и никелем. Тираж каждой монеты составит 25 тыс. штук.

С 27 декабря в обращение выйдет еще 9 монет:

золотая монета «Дзень анёла» (номиналом 50 бел руб, тиражом 399 штук);

серебряная монета «Вялікі арлец» серии «Птушка года» (номиналом 10 бел руб, тиражом 1,3 тыс штук);

серебряная монета «Станіслаў Манюшка. 200 год» (номиналом 10 бел руб, тиражом 699 штук);

серебряная монета «Заказнік «Званец» серии «Заказнікі Беларусі» (номиналом 20 бел руб, тиражом 999 штук);

серебряная монета «Дзень анёла» (номиналом 20 бел руб, тиражом 2,999 тыс штук);

медно-никелевая монета «Заказнік «Званец» серии «Заказнікі Беларусі» (номиналом 1 бел руб, тиражом 1,999 тыс штук);

медно-никелевая монета «Дзень анёла» (номиналом 1 бел руб, тиражом 4,999 тыс штук);

медно-никелевая монета «Станіслаў Манюшка. 200 год» (номиналом 1 бел руб, тиражом 1,999 тыс штук);

медно-никелевая монета «Вялікі арлец» серии «Птушка года» номиналом 1 бел руб, тиражом 2,5 тыс штук).

Как отмечается в постановлении, все выпускаемые памятные монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь.