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Россия впервые показала «ядерный чемоданчик с красной кнопкой». Она не красная

06.12.2019 13:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Телеканал «Звезда» впервые показал так называемый ядерный чемоданчик — устройство, где хранятся коды для приведения в действие ядерного арсенала. Такой чемоданчик находится рядом с высшим военным командованием России, так как именно через него осуществляется связь со стратегическими ядерными силами.

Ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров показал устройство в раскрытом состоянии. Он обратил внимание, что знаменитая «красная кнопка», которая и должна отдать приказ начать ядерную войну, на самом деле не красная: она белого цвета. Также журналист рассказал, что одна из составляющих чемоданчика — индивидуальная флеш-карта, а самому устройству где-то 50 лет.

«Ядерный чемоданчик» был создан в НИИ автоматической аппаратуры СССР, методика его работы при перемещениях в пешем виде, в автомобиле и самолете разработана в особом порядке. Ранее устройство никогда не демонстрировалось на телевидении в открытом виде.

 
 
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Именно это устройство отвечает за связь руководства страны с РВСН.
 
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