«Если сейчас не уделять время своему ребенку, потом станет поздно». Бизнесмен из Минска – о том, как ему удается быть активным отцом

Источник материала: ProBusiness



Руслан Иванов.

Руслан Иванов — основатель компании АМАВАР и проекта 3ppy.by, которые представляют в Беларуси Ростовскую полиуретановую компанию и Алтайский завод строительного оборудования в Proton. Также Руслан — председатель культурно-просветительского общественного объединения «Отцы». Будучи, как и все предприниматели, очень занятым человеком, Руслан находит время и на своих четверых детей, и даже на чужих. И он призывает следовать его опыту. Спросили у резидента Клуба Про бизнес , почему он занял такую позицию.

«Важно не то, сколько времени вы проводите с семьей, а какого качества это время»

— Я всегда был вовлечен в воспитание своих детей — и в первом браке, и во втором. Ходил и продолжаю ходить на родительские собрания в сад, в школу, возить детей на кружки, посещать их соревнования, концерты, турниры, в которых они переживают большие эмоциональные всплески. Рад быть с ними в моменты и побед, и поражений.

Я сам вырос без отца и всегда искал значимого взрослого, у которого мог бы чему-то научиться. В детстве для меня этим значимым взрослым стали мой дядя (брат мамы) и дедушка по маминой линии. Дедушка научил заботиться о семье, работать руками, проявлять любовь к природе. Мы ходили с ним за грибами, ягодами, на рыбалку. Дяде я помогал в работе, когда он начинал в 90-х годах свой бизнес: ремонты дома мы с ним делали вместе, меня всегда привлекали в качестве помощника.





Когда моя первая жена увидела рекламное объявление о том, что педагог-психолог Евгений Исаченко собирает клуб отцов, она мне тогда сказала: «Иди, ты там максимально раскроешься и реализуешься». Я в те времена много работал, много времени проводил за ноутбуком; супруга посчитала, что мне нужно куда-то выходить. Как раз в это же время у меня с дочерью был период непонимания — она стала подростком и с «головой» ушла в гаджеты, наши отношения усложнились.

Евгений на курсах много говорил о важности присутствия отца в жизни ребенка. Некоторые дети растут с отцами, но некоторые мужчины настолько заняты делами, что почти не общаются со своими детьми. Они приходят домой, задают вопрос: «Какие оценки получил?» — и на этом общение заканчивается.





Важно не то, сколько вы времени проводите с семьей, а какого качества это время. Можно ведь 24/7 быть с ребенком бок о бок и ничему его не научить, а можно, грубо говоря, 1 час в неделю посвятить эффективному общению с сыном или дочерью. Считаю важным не переставать учиться быть отцом для своих детей, даже если дети уже взрослые. Если совершили много ошибок в воспитании, все можно исправить, если знать, как это сделать. Сейчас очень много разводов, часто детей воспитывают одни только женщины. Но есть вещи, которыми может научить только мужчина и особенно это важно для мальчиков. Лично мне очень помогают лекции, курсы, семинары для родителей. На курсах нам рассказывали, как общаться с детьми, чтобы не терять с ними связь. Нам дали конкретные упражнения, с помощью которых я и дочь смогли восстановить наши теплые отношения. Например, по заданию нужно было что-то приготовить вместе и съесть это, не используя руки. Постепенно отцы с этих курсов стали общаться вне занятий — ходить в баню, играть в футбол. Во время общения стали обсуждать идею создать объединения отцов. Основной идеей стало укрепление отношений с собственными сыновьями, а также с мальчиками, которыми занимаются матери-одиночки. Мы стали проводить разные мероприятия — у нас появился «лагерь навыка» на природе, мы сами его организовали и сами все оплатили.

В этот лагерь приезжали семьями, там мы разделялись: женщины и девочки в одной группе занимались своими делами, мы с парнями занимались своими. С юными пацанами мы строили лодку, делали скворечники, что-то готовили на свежем воздухе, рубили дрова, обливались холодной водой. Мальчики, которые растут без отцов, могли от каждого из взрослых мужчин что-то перенять.





Сейчас много говорят о важности учиться, но нужно уметь работать руками. Это дает мальчику возможность стать мужчиной. Да и просто, если мальчик и отец либо другой значимый взрослый что-то пилят вместе, что-то строят — это наполняет их обоих. В лагере навыка замечательная атмосфера во многом благодаря тому, что там телефон ловит только в одном месте: чтобы иметь связь, нужно залезть на уровень верхушки дерева. Отсутствие телефона тоже очень сближает.

«Занимаясь чужими детьми, я получаю новые смыслы жизни»

Мы видим, насколько мальчишки меняются. У нас была такая интересная ситуация. Один детский лагерь, в который путевка стоила 600 BYN, отдал нашему общественному объединению десять бесплатных путевок. А желающих было двадцать ребят. Мы устроили забавные квесты и тем, кто их прошел, отдали бесплатные путевки. Один мальчик очень хотел в этот лагерь, но путевку не выиграл. Мама сказала, что оплатить 600 BYN она не сможет. Мальчик решил заработать эти деньги сам. Он решил, что будет готовить печенье и продавать его. Мы закинули информацию об этом в чаты, взрослые стали заказывать печенье. Мальчик вечерами готовил печенье, сам его развозил. За каждый заказ он получал что-то около 5 или 10 BYN. И так он накопил денег на путевку. Я думаю, он стал так действовать, потому что в том числе был погружен в круг предпринимателей. Если у мальчика нет отцовского примера, он может учиться и у другого человека, у окружения.





Занимаясь чужими детьми, я получаю новые смыслы жизни. Меня окрыляет та благодарность, которую получаю от детей. Да и я думаю о себе, о своем будущем. Мне не нравится то, что происходит в некоторых странах, — взять пример недавней олимпиады во Франции. Хочу позаботиться о растущем поколении.

Прямо сейчас я занимаюсь продвижением кинофильмов в школах, этот проект называется «Киноуроки в школах мира», его одобрило Министерство образования. Каждый фильм посвящен отдельному качеству характера человека. Моя глобальная мечта — открыть свою школу.

Как сказал Лев Николаевич Толстой: «Истинное воспитание ребенка — это воспитание самого себя». Мне очень отзывается такой подход. Я стараюсь не требовать от детей того, что не могу выполнить сам. Именно поэтому мы в семье иногда проводим такие челленджи, в которых формируем и укрепляем важные и полезные привычки. Недавно запустили челлендж, в котором дети тренируют навык умения обращаться с телефонами, т.е. у них есть полтора часа времени в рамках родительского контроля. Они уже давным-давно научились его обходить и залипают там гораздо больше того времени, которое нам хотелось бы. Но вот сейчас тренируют такие навыки, как «умение владеть собой», «честность», «силу слова». Они получают баллы за то, что используют своих положенных 1,5 часа в телефоне, и больше туда не заходят. И в конце дня мы выставляем баллы за каждый из этих поступков.





Я, в свою очередь, обязался тоже управлять своим временем в телефоне, и не залипать долго в гаджет. Тоже получаю за это баллы. Еще мы договорились выставлять друг другу баллы за добрые дела, и вечером, обсуждая за столом все эти пункты, каждый повышает либо понижает свой рейтинг. Моя жена Оля взяла на себя обязательство делать растяжку каждый день. Я добавил себе в пункт читать книги по 15 минут в день. Мы установили общие дни по сладкому, разгрузочные дни. Таким образом, участвуя в таких челленджах, мы с женой показываем детям, что мы тоже люди со своими слабостями. Можем не справиться, например, и даем себе право на ошибку.



