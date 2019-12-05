Электричества нет - пиши пропало? Сколько стоит сделать автономное отопление в частном доме

Источник материала: Tut.by

Главная зимняя фобия владельцев частных домов — вовсе не сугробы и нечищеные дороги. Больше всего они опасаются перебоев электроэнергии: в большинстве случаев современные отопительные системы без электричества не работают. Поэтому при установке отопительного котла с насосом и электронным управлением рекомендуется сразу покупать источник бесперебойного питания (ИБП). Это устройство позволит работать оборудованию даже при отсутствии электроэнергии. Рассмотрим, какими правилами руководствоваться при его выборе.

Большинство современных газовых котлов требуют постоянного подключения к источнику электропитания. От сети работает циркуляционный насос, управляющий блок, система розжига, принудительная вентиляция. Продвинутые пользователи отопительного оборудования устанавливают GMS-модули, позволяющие управлять системами на расстоянии. При отключении электроэнергии работа всего набора перечисленных устройств прекращается.



Фото: samelectrik.ru

Главная задача работы ИБП — подача в сеть напряжения достаточной мощности при отключении света. Перевод на электропитание от аккумуляторных батарей (АКБ) должен произойти за доли секунды, чтобы подключенное оборудование не успело выключиться.

Выбор моделей на рынке очень широк, перечислять всех производителей не имеет смысла. А вот что имеет смысл, так это характеристики ИБП.

Специалисты советуют обратить внимание на форму выходного сигнала ИБП: она должна быть чистой синусоидой, так как в системе отопления с газовым котлом многие элементы критичны к форме тока. Таким образом, в характеристиках ИБП должно быть в явном виде указано, что форма выходного сигнала синусоида.



Фото: domkotlov.by

Мощность ИБП подбирают исходя из мощности подключаемого оборудования: котла, циркуляционных насосов и других дополнительных устройств при их наличии.

В большинстве случаев для бесперебойной работы оборудования в котельной на газу (котел и пара насосов) оптимальным выбором станет ИБП мощностью 500 — 750 ВА.

К ИБП подключаются аккумуляторные батареи, что позволяет спроектировать систему с нужным временем автономии. Например, батарея (АКБ) для ИБП на 65А/h обеспечит время работы системы отопления на 3−4 часа.

Для средней мощности котла 200Вт одна батарея 100Ач обеспечит до 5 часов автономной работы, а две такие батареи дадут до 10 часов автономии.



Фото: cosmo-frost.ru

Максимально возможная емкость подключаемых аккумуляторных батарей определяется мощностью зарядного устройства самого устройства (обычно это 10Ач или 15Ач). Для определения максимальной емкости необходимо максимальный ток заряда умножить на 10, полученное значение и будет емкость АКБ в Ач.

Стоит отметить, что батареи для ИБП — это не автомобильные аккумуляторы. Это чаще всего герметичные, необслуживаемые устройства с низким разрядом и долгим сроком службы (до 12 лет). Не стоит использовать автомобильные АКБ, даже если вы устанавливаете систему не в жилом помещении, а в котельной. Они не только токсичны, но и прослужат значительно меньше. И главное — они не имеют такой способности к восстановлению после глубокого разряда.

Сколько стоит самая простая система? Посчитать несложно: самый распространенный ИБП (инвертор) на 500 ВА стоит 350 рублей. АКБ на 65 А/ч — от 300 рублей, АКБ на 100 А/ч — от 380 рублей. То есть цена автономности системы отопления — 650−700 рублей. Подключить это оборудование можно самому, сложного здесь ничего нет.

ИБП можно рассчитать таким образом, чтобы при выключении электроэнергии продолжили работать и другие энергозависимые системы. Правда, стоить это будет уже гораздо дороже.



Фото: postroika-sam.ru