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Инвестиции в лошадей и секреты минских баров: новости бизнеса за 30 декабря — 5 января 2025 года
05.01.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Открытие бизнеса за рубежом, активное отцовство для предпринимателя и заработок на хайпе. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Полезное для бизнеса
Бизнесмен из Минска
Истории бизнеса
Евгений Эстрин всегда мечтал открыть свое заведение. Однажды он в шутку предложил другу попробовать это сделать вместе. На следующее утро они уже искали помещение для будущего бара. Сегодня Евгений владеет «Таверной World of Warcraft», а первым его проектом был спортивный бар со снукболлом (бильярд ногами, — прим. «Про бизнес»), но со временем его продали. «Про бизнес»
Юлия Цупранович — владелица конного клуба Paradise. Сейчас у предпринимательницы ранчо в 2,5 га, 11 своих лошадей и 10 — на постое. Путь в бизнес Юлия начинала с сети студий маникюра, но потом все продала и решила вернуться к детской мечте. У предпринимательницы несколько направлений в бизнесе: содержание лошадей — когда кто-нибудь покупает лошадь, он может привезти ее в Paradise, чтобы не думать, как ее содержать; прием лошадей «в работу» — Юлия заезжает их и готовит, организовывает конные прогулки и тренировки. Помимо этого, она занимается инвестициями в лошадей — покупает жеребят, а когда они подрастают, продает в несколько раз дороже. Мы
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Открытие бизнеса за рубежом, активное отцовство для предпринимателя и заработок на хайпе. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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