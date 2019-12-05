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В Минске открыли выставку художника Парижской школы, который родился в Смиловичах
Источник материала: Tut.by
В Минске открылась
Выставка «Шрага Царфин. Ведущий к свету» проходит в Национальном художественном музее. Повод — 120-летие со дня рождения живописца. Файбиш-Шрага Царфин — художник Парижской школы, который родился в Смиловичах в 1900 году.
Технический куратор выставки Надежда Усова отмечает, что это первая персональная выставка Царфина на постсоветском пространстве. Картины художника находятся в собраниях Ротшильдов, семьи Чаплина, Хелены Рубинштейн.
Выставка включает более 50 экспонатов. Среди них — около 40 картин известного художника, которые охватывают разные периоды его творчества. Три работы взяты из фонда Национального художественного музея, остальные — из частных белорусских и зарубежных коллекций. В экспозицию также вошли 15 картин, которые компания «А-100» приобрела у наследников живописца. Помимо этого на выставке представлены образцы тканей, личные вещи и витражи Шраги Царфина.
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В Минске открылась выставка уроженца Смилович и художника парижской школы Шраги Царфина, картины которого украшают частные коллекции семей Ротшильдов, Рампено и...
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