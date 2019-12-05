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В Минске открыли выставку художника Парижской школы, который родился в Смиловичах

06.12.2019 14:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске открылась выставка уроженца Смилович и художника Парижской школы Шраги Царфина, картины которого украшают частные коллекции семей Ротшильдов, Рампено и Чаплинов. Экспозиция будет доступна до 19 февраля.


Выставка «Шрага Царфин. Ведущий к свету» проходит в Национальном художественном музее. Повод — 120-летие со дня рождения живописца. Файбиш-Шрага Царфин — художник Парижской школы, который родился в Смиловичах в 1900 году.

Технический куратор выставки Надежда Усова отмечает, что это первая персональная выставка Царфина на постсоветском пространстве. Картины художника находятся в собраниях Ротшильдов, семьи Чаплина, Хелены Рубинштейн.


Выставка включает более 50 экспонатов. Среди них — около 40 картин известного художника, которые охватывают разные периоды его творчества. Три работы взяты из фонда Национального художественного музея, остальные — из частных белорусских и зарубежных коллекций. В экспозицию также вошли 15 картин, которые компания «А-100» приобрела у наследников живописца. Помимо этого на выставке представлены образцы тканей, личные вещи и витражи Шраги Царфина.

Выставка «Шрага Царфин. Ведущий к свету»

Когда: с 6 декабря до 19 февраля, с 11.00 до 19.00 ежедневно

Где:

Сколько: взрослым — 8 рублей, школьникам и студентам — 4 рубля (стоимость билета в НХМ)

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Теги: Минск
 
 
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В Минске открылась выставка уроженца Смилович и художника парижской школы Шраги Царфина, картины которого украшают частные коллекции семей Ротшильдов, Рампено и...
 
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