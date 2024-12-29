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Изменения в налогах и нюансы работы больших торговых сетей: новости бизнеса за 23-29 декабря 2024 года
29.12.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Недоработки ИИ, кибербезопасность и выплаты от Google. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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Полезное для бизнеса
Топ-менеджер МТС
Топ-менеджер сети «Три цены» и резидент Клуба Про бизнес Роман Ромашкевич
Владислав Бермуда
Описали
Эксперты по кибербезопасности
Истории бизнеса
Эта бизнес-история началась со встречи двух опытных предпринимателей. В багаже Станислава Агинского — 8 лет работы с ивентами и маркетингом, вовремя выстрелившие и по-прежнему успешные «Песочница» и «Гастрофест». У Янины Углик — массажная сеть Studio 317. Салон с говорящим названием «Мни Меня» был обречен на успех. Так и получилось со старта: за 3 месяца бизнес вышел на 1000+ клиентов, работу в ноль и «мягкий плюс», высокую лояльность посетителей и работающее сарафанное радио. Сооснователи
Олег Романов несколько лет занимался продажей насосного оборудования, а когда изучил и понял, как устроен рынок, решил организовать производство технически более сложных приборов. Сейчас его компания ООО «Спектр промышленных решений» производит насосные станции повышения давления и пожаротушения, системы автоматизации, реализовывая их на белорусском рынке, а также постепенно завоевывая интерес к своей продукции со стороны в том числе российского потребителя. Предприниматель из Витебска
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Изменения в налогах и нюансы работы больших торговых сетей: новости бизнеса за 23-29 декабря 2024 года
Недоработки ИИ, кибербезопасность и выплаты от Google. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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