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Изменения в налогах и нюансы работы больших торговых сетей: новости бизнеса за 23-29 декабря 2024 года

29.12.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Недоработки ИИ, кибербезопасность и выплаты от Google. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Разобрались, какие изменения в Налоговом кодексе затронут бизнес и его собственников в 2025 году, а также спросили у рекламного агентства, будет ли отключение выплат от Google для белорусских паблишеров.

Полезное для бизнеса

Топ-менеджер МТС откровенно рассказал, как компания внедряла виртуального помощника и почему его до сих пор не заменили нейросети.

Топ-менеджер сети «Три цены» и резидент Клуба Про бизнес Роман Ромашкевич раскрыл, как завлекать покупателей в условиях высокой конкуренции, где брать «качественных сотрудников» во времена кадрового дефицита и как выбирать помещения для более высоких продаж.

Владислав Бермуда объяснил, за что берет с компаний несколько тысяч евро за тренинги.

Описали кейс белорусской компании, которая благодаря внедрению инновационных технологий значительно улучшила скорость и эффективность доставки и отстроилась от конкурентов.

Эксперты по кибербезопасности поделились, как меняется отношение бизнеса к защите данных.

Истории бизнеса

Эта бизнес-история началась со встречи двух опытных предпринимателей. В багаже Станислава Агинского — 8 лет работы с ивентами и маркетингом, вовремя выстрелившие и по-прежнему успешные «Песочница» и «Гастрофест». У Янины Углик — массажная сеть Studio 317. Салон с говорящим названием «Мни Меня» был обречен на успех. Так и получилось со старта: за 3 месяца бизнес вышел на 1000+ клиентов, работу в ноль и «мягкий плюс», высокую лояльность посетителей и работающее сарафанное радио. Сооснователи поделились уникальными фишками, доходами и расходами, маркетинговой стратегией и планами на развитие.

Олег Романов несколько лет занимался продажей насосного оборудования, а когда изучил и понял, как устроен рынок, решил организовать производство технически более сложных приборов. Сейчас его компания ООО «Спектр промышленных решений» производит насосные станции повышения давления и пожаротушения, системы автоматизации, реализовывая их на белорусском рынке, а также постепенно завоевывая интерес к своей продукции со стороны в том числе российского потребителя. Предприниматель из Витебска рассказал свою историю.

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Теги: Витебск
 
 
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Недоработки ИИ, кибербезопасность и выплаты от Google. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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