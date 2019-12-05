ФСБ и КГБ поймали главаря и членов международной группы, промышлявшей оружием и наркотиками

Источник материала: Ежедневник



фото: vladtime.ru

Главарь международной преступной группировки и шесть ее членов задержаны 5-6 декабря на территории Новгородской и Ленинградской областей.

Преступная группа организовала канал поставок из-за рубежа оружия, боеприпасов и наркотиков, сообщает пресс-служба ФСБ. Уточняется также, что задержать главаря и членов группы удалось благодаря действиям сотрудников ФСБ и белорусского КГБ.

5-6 декабря на территории Новгородской и Ленинградской областей при сбыте партии оружия и наркотиков с поличным задержаны организатор криминального бизнеса и шесть активных членов преступной группы. У них изъяли пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, три пистолета (ТТ, ПМ и Browning), около 60 патронов различного калибра, наркотические вещества (амфетамин и кокаин), 560 тыс. российских рублей и 17,6 тыс. долларов.

Спецслужбы подозревают, что у задержанных имеются сообщники, поэтому оперативные мероприятия продолжаются.