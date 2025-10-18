Съедобные букеты: бизнес, который начался для предпринимательницы в декрете

Источник материала: ProBusiness



Справа — Мария Прохореня. Фото из личного архива

Бизнес у Марии Прохорени зародился в декрете из хобби. Библиотекарь запустила проект «Probuket» без стартового капитала, опыта в продажах и с тремя детьми на руках. Теперь это семейное дело, где муж Александр также принимает активное участие. О букетах из самых разных товаров (от колбасы до лекарств), как выжить в сезон «мужских праздников» — откровенный рассказ основательницы.

«Посмотрела на youtube, как он делается — ничего сложного. Составила букет в основном из того, что было дома»

— По образованию я библиотекарь-библиограф, несколько лет работала в Национальной книжной палате. Но работа была «пыльная» и скучная: сидела и писала рецензии на статьи пятилетней давности. После рождения третьего сына задумалась о том, чем бы заняться, чтобы совмещать работу с заботой о семье. На прежнем месте я бы уехала в 8 утра и возвращалась в 8 вечера — по сути, почти не видела бы детей. К тому же у меня вдруг появился страх — да, сейчас мой муж работает в сфере продаж в международной компании и прилично зарабатывает, но если вдруг с ним что-то случится, как я смогу на свою библиотечную зарплату кормить троих детей? Я стала искать, чем бы могла заняться, и мне понравилась идея стать флористом. Но базовый курс флористики стоил как полторы моих месячных детских пособия (почему-то мне в голову не пришло попросить эти деньги у мужа или брать из семейного бюджета), так что от этого варианта я тогда отказалась.

Идея пришла неожиданно: нас пригласили на день рождения к ребенку знакомой. Я подумала: «Почему маму поздравляют с рождением ребенка только раз, в роддоме, а уже потом она как бы и ни при чем?» и решила сделать для нее необычный подарок — букет из фруктов.



Фото из личного архива

Посмотрела на youtube, как он делается — ничего сложного. Составила букет в основном из того, что было дома: фрукты, шпажки, упаковка, что-то докупила. А еще до этого мне самой дарили ореховый букет. Он полгода стоял в вазе для красоты, а потом я решила его развернуть и съесть, так что примерно понимала, как он формируется. К моему удивлению, букет произвел фурор — тогда, в 2017 г., это не было таким популярным, как сейчас. Я увидела, как гости фотографируются с этим букетом, и поняла, что это направление может быть востребовано.

Накануне нового 2018 г. я стала делать мандариновые букеты и рождественские венки в подарок — и для родных, и в детский сад. Фото работ выкладывала в свой instagram. Людям нравилось, кто-то стал спрашивать, можно ли это у меня купить. Первые заказы я выполняла дома, совмещая работу с уходом за детьми. В день могло быть несколько заказов. Я сама занималась закупками, сборкой букетов, доставляла их на машине. На мне еще были дети, надо было параллельно отвезти то в бассейн, то на английский, сделать уроки, да и домашние дела никто не отменял.

Я каждый день заходила с маленькими детьми в «Виталюр» около дома и покупала вино, пиво, колбаски и закуски. У меня было ощущение, что продавцы уже на меня косятся и скоро вызовут социальную службу.

«Это было для меня очень волнительно — что, это у нас уже бизнес?»

Сначала я даже не вела учет, просто радовалась, что получается зарабатывать. Полученных денег хватало на закупку новых ингредиентов и что-то оставалось. Накануне 23 февраля мне стали приходили заказы на мужские букеты — помню, их было 11, очень много для меня. Постепенно в работу включился муж Александр: стал помогать с закупкой, доставлять заказы. Как системный продавец, он предложил сделать сайт и запускать на него рекламу. Это было для меня очень волнительно — что, это у нас уже бизнес? Мне казалось, что это хобби.



Фото из личного архива

У мужа было открыто ИП, мы добавили туда вид деятельности «продажа через интернет и изготовление по образцам». С появлением сайта и настройкой контекстной рекламы заказы стали поступать регулярно, от 2 до 6 в день.

Как раз в это время компанию мужа выкупила большая корпорация и ему предложили уволиться с хорошими бонусами в связи с окончанием контракта. В другой ситуации муж стал бы искать новую работу, но тут он предложил: «Давай я тебе тут все налажу». Он составил мне таблицы учета в Excel, чтобы я не cчитала каждую смету на калькуляторе, стал закупать продукты и отвозить заказы. В какой-то момент он сказал: «Я получаюсь слишком дорогой курьер». Мы купили старую машину за $ 2000 и наняли водителя, который бы занимался доставкой и закупками.

На тот момент у нас вся квартира была складом моих продуктов и материалов для букетов. Дети постоянно спрашивали, что можно брать для еды, а что куплено для букетов. Весь балкон и все шкафы были завалены цветами, упаковками, коробками, отовсюду все торчало и выпадало.



Фото из личного архива

В 2019 г. мы сняли первую мастерскую. Это было помещение в 13 кв.м. в здании завода «Сукно», с недорогой арендой. Туда поместился рабочий стол, диван и компьютер — и все. Клиенты к нам в мастерскую не приходили, букеты мы развозили сами, поэтому место нам было нужно исключительно для работы.

У меня появилась помощница — сначала сестра мужа, которая просто приходила помогать, а уже к 8 марта мы наняли нашего первого флориста. Через полгода здание продали, а нас выселили, пришлось срочно искать новое помещение. Так мы переехали в другую, более просторную мастерскую на 33 кв.м.

Теперь у нас работают уже 2 флориста в формате «два через два». Сама букеты я почти уже не делаю, разве что на большие праздники и по обстоятельствам. Заказы принимает муж, и у нас по прежнему работает водитель в роли курьера-закупщика.

«Как-то девушка заказала своей подруге на 45 лет букет из тонометра, витаминов и всяких таблеток типа но-шпы и антипохмелина»

Кстати, мужу очень нравится общаться с клиентами. Если меня можно взять на жалость «Ну сделайте нам скидочку…» и я ведусь, то муж говорит: «Какие скидочки, вы что. Давайте мы лучше вам еще вот это предложим…». «Probuket» специализируется на съедобных букетах, их дарят на праздники, корпоративы и просто без повода. Основные клиенты — женщины 33−47 лет, которые хотят удивить своих близких.

Чаще всего нас находят через сайт и instagram, в нашем аккаунте более 10 тыс. подписчиков. Еще мы размещаемся на маркетплейсе подарков Flowwow. В месяц делаем от 200 до 300 букетов, стоимость букетов от $ 20. Самый дорогой букет мы делали за $ 200.

Чаще мы выполняем букеты по запросу — например, люди выбирают по картинке, которую видят на сайте или в instagram. А кто-то присылает свою картинку и просит: «Сделайте как тут, только вот с такой колбасой». На большие праздники делаем несколько видов стандартных букетов, иначе бы просто не успевали. У нас заказывают и мужские букеты — пиво, охотничьи колбаски, сыр, орехи, сухарики, и фруктовые композиции, например, сезонные ягоды, экзотические фрукты. Иногда появляются запросы и на нестандартные решения: букет из лекарств и витаминов, из подгузников и товаров для младенца (молодым мамам), из денег (на свадьбу) даже из туалетной бумаги (как шутка на корпоратив). Как-то девушка заказала своей подруге на 45 лет букет из тонометра, витаминов и всяких таблеток типа но-шпы и антипохмелина. Клиентка сама купила все компоненты и просто передала нам упаковать.



Фото из личного архива

Однажды мы делали букет на свадьбу двум волонтерам. Они просили гостей не тратиться на цветы, а лучше принести какие-нибудь товары для животных. Так мы собирали им большой букет из кормов и игрушек для животных.

30% всех заказов — букеты для компаний. Среди наших клиентов несколько медцентров, промышленные и транспортная компании. Хотим развивать это направление, возможно нанять на него отдельного менеджера.

Несколько раз в месяц вечером или в воскресенье, когда нет наплыва заказов, в нашей мастерской устраиваем мастер-классы — небольшие, человек на 6. В основном приходят с детьми 7 до 12 лет.

Как и любой бизнес, мы столкнулись с вызовами, вот некоторые из них: сезонность и спрос. Летом клиенты хотят букеты из свежих ягод, например из клубники. Но местные ягоды плохо держат форму, так что букеты из греческой клубники мы чаще делаем зимой. И второй момент: почему-то некоторые клиенты не понимают, что в съедобном букете обычные продукты, и его нужно хранить в холодильнике или съесть сразу. Были случаи, когда мужской букет с колбасой оставляли в машине на жаре на 2 дня, а потом жаловались на плесень, присылали фото с подписью: «Александр, это что такое?!». Или собирались поставить фруктовый букет с клубникой на шпажках в шкаф и дарить завтра. На наш совет так не делать недоумевали «А что такого?!». Помню, как-то у нас пытались заказать букет из вареных раков с доставкой по почте — мы отказались, это слишком быстропортящийся продукт.



Фото из личного архива

Сейчас «ProBuket» — это стабильный бизнес, но мы хотим развиваться дальше. В частности думаем над расширением ассортимента, например о добавлении шаров, цветочных композиций и регулярных мастер-классов. Для меня это не просто заработок, а дело, которое приносит радость мне, моей семье и нашим клиентам. А ведь все началось с простой мысли: «Почему букет не может быть вкусным?».