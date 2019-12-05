Законы ноября. Что изменилось в последнем месяце осени

Источник материала: Аргументы и факты

«АиФ» рассказывает о важнейших новациях с помощью адвоката Минской областной коллегии адвокатов Марианны ГРИНЕВИЧ.

Туризм

С 10 ноября 2019 года вступил в силу Указ главы государства от 7 августа 2019 г. №300 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан».

- Документ устанавливает безвизовый порядок въезда и выезда в определённых пунктах пропуска (автодорожных и железнодорожных, в аэропортах Бреста, Гродно), а также пунктах упрощенного пропуска через госграницу для граждан более чем 70 стран для их временного пребывания в туристических целях на срок до 15 суток:

на безвизовой территории «Брест - Гродно»;

при групповом посещении безвизовой территории «Брест - Гродно», а также территорий районов Брестской и Гродненской областей, не являющихся частью данной территории, при следовании по маршруту туристического путешествия.

К безвизовой территории «Брест - Гродно» относятся территории Бреста, Брестского, Жабинковского, Каменецкого, Пружанского районов Брестской области, Гродно, Берестовицкого, Волковысского, Вороновского, Гродненского, Лидского, Свислочского, Щучинского районов Гродненской области.

Служба

С 8 ноября вступило в силу Постановление Совмина от 4 ноября 2019 г. №741 «Об утверждении Положения о призыве граждан на срочную военную службу, службу в резерве».

- Документ определяет порядок планирования, организации проведения призыва на срочную военную службу, службу в резерве, предоставления отсрочки, оформления и выполнения решений призывных комиссий, отправки к месту службы и т. д.

Прийти с повесткой могут как представители местных исполнительных и распорядительных органов, учреждений образования, так и коммунальщики.

Выписки из решений местных исполнительных и распорядительных органов о явке граждан, не получивших повестки о необходимости явки на мероприятия по призыву, будут публиковаться в местных средствах массовой информации.

Банк данных

- Указом от 19 ноября 2019 г. №418 постановлено создать банк данных исполнительных производств. Этот же документ утверждает Положение, которым устанавливается порядок формирования и ведения банка данных исполнительных производств.

В банке данных будут в том числе сведения:

о должнике и взыскателе;

о номере и дате возбуждения исполнительного производства;

о наименовании, дате, номере исполнительного документа, уполномоченном органе или лице, его выдавшем;

о результате исполнения и т. д.

Безопасность

- С 28 ноября вступили в силу Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей, утвержденные Постановлением Совмина от 22 августа 2019 г. №561.

Так, использовать утюги, электроплиты и прочие бытовые электронагревательные приборы на таких объектах можно только в специально предназначенных или определенных общеобъектовой инструкцией по пожарной безопасности помещениях, а также в местах, указанных в эксплуатационной документации.

Хранить мебель, инвентарь, стенды можно только в складских помещениях.

Если объект предназначен для круглосуточного пребывания детей, руководитель организации обязан ежедневно (до 22.00) сообщать в МЧС о том, сколько детей и работников находятся там в ночное время (с 22 до 6 часов).

Если объект специально предназначен для пребывания несовершеннолетних, там не реже двух раз в год должны проводиться тренировочные занятия по эвакуации людей из зданий. В оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерях такие занятия должны проводиться в каждой смене.

Есть требования и к передвижным циркам. Число зрителей в них не должно превышать количество посадочных мест. При разности уровня смежных помещений в проходах должны быть пологие пандусы. Кресла, стулья и скамьи должны быть соединены между собой в ряды и установлены стационарно. Нельзя уменьшать ширину проходов между рядами мест для сидения и устанавливать в проходах дополнительные места.