Поменялось расписание работы в горецких Домах быта

Источник материала: Горецкий вестник

С 5 декабря по 15 января меняется расписание в ОАО «Горки Бытуслуги». На час дольше будут работать парикмахерские, прачечная, швейное ателье и мастерская по ремонту обуви.







Прачечная

С 8:00 до 18:00

Перерыв — с 13:00 до 14:00

Выходные — суббота, воскресенье

Парикмахерская и ремонт обуви в Доме быта №1 (Якубовского, 27)

С 8:00 до 19:00

Обед — с 14:00 до 14:30

Суббота — с 8:00 до 18:00, обед с 14:00 до 14:30. Воскресенье — с 9:00 до 16:00

Парикмахерская в Доме быта №2 (Спортивный проезд, 2)

С 9:00 до 19:00

Обед — с 12:30 до 13:00

Суббота — с 9:00 до 18:00, обед с 12:30 до 13:00

Выходные — воскресенье, понедельник

Парикмахерская в Доме быта №4 (Заслонова, 2)

С 8:00 до 19:00

Обед — с 12:30 до 13:00

Суббота — с 8:00 до 18:00, обед с 12:30 до 13:00

Воскресенье — с 9:00 до 16:00

Швейное ателье

С 9:00 до 19:00

Выходные — суббота, воскресенье