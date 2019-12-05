﻿ Поменялось расписание работы в горецких Домах быта. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поменялось расписание работы в горецких Домах быта

06.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

С 5 декабря по 15 января меняется расписание в ОАО «Горки Бытуслуги». На час дольше будут работать парикмахерские, прачечная, швейное ателье и мастерская по ремонту обуви.

 

Поменялось расписание работы в горецких Домах быта
Дом быта

 

Прачечная

 

С 8:00 до 18:00

Перерыв — с 13:00 до 14:00

Выходные — суббота, воскресенье

 

Парикмахерская и ремонт обуви в Доме быта №1 (Якубовского, 27)

 

С 8:00 до 19:00

Обед —  с 14:00 до 14:30

Суббота —  с 8:00 до 18:00,  обед с 14:00 до 14:30. Воскресенье — с 9:00 до 16:00

 

Парикмахерская в Доме быта №2 (Спортивный проезд, 2)

 

С 9:00 до 19:00

Обед —  с 12:30 до 13:00

Суббота — с 9:00 до 18:00, обед с 12:30 до 13:00

Выходные — воскресенье, понедельник

 

Парикмахерская в Доме быта №4 (Заслонова, 2)

 

С 8:00 до 19:00

Обед — с 12:30 до 13:00

Суббота —  с 8:00 до 18:00, обед с 12:30 до 13:00

Воскресенье — с 9:00 до 16:00

 

Швейное ателье

 

С 9:00 до 19:00

Выходные — суббота, воскресенье


 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  С 5 декабря по 15 января меняется расписание в ОАО «Горки Бытуслуги». На час дольше будут работать парикмахерские, прачечная, швейное ателье и мастерская по...
 
Новости дня
Новости разные
 
В России предложили обойти санкции WADA: поехать на Олимпиаду от Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • костюм приталенный мужской вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика