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Поменялось расписание работы в горецких Домах быта
06.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
С 5 декабря по 15 января меняется расписание в ОАО «Горки Бытуслуги». На час дольше будут работать парикмахерские, прачечная, швейное ателье и мастерская по ремонту обуви.
Прачечная
С 8:00 до 18:00
Перерыв — с 13:00 до 14:00
Выходные — суббота, воскресенье
Парикмахерская и ремонт обуви в Доме быта №1 (Якубовского, 27)
С 8:00 до 19:00
Обед — с 14:00 до 14:30
Суббота — с 8:00 до 18:00, обед с 14:00 до 14:30. Воскресенье — с 9:00 до 16:00
Парикмахерская в Доме быта №2 (Спортивный проезд, 2)
С 9:00 до 19:00
Обед — с 12:30 до 13:00
Суббота — с 9:00 до 18:00, обед с 12:30 до 13:00
Выходные — воскресенье, понедельник
Парикмахерская в Доме быта №4 (Заслонова, 2)
С 8:00 до 19:00
Обед — с 12:30 до 13:00
Суббота — с 8:00 до 18:00, обед с 12:30 до 13:00
Воскресенье — с 9:00 до 16:00
Швейное ателье
С 9:00 до 19:00
Выходные — суббота, воскресенье
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С 5 декабря по 15 января меняется расписание в ОАО «Горки Бытуслуги». На час дольше будут работать парикмахерские, прачечная, швейное ателье и мастерская по...
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