В России предложили обойти санкции WADA: поехать на Олимпиаду от Беларуси

В ноябре комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинил Россию в новой попытке скрыть положительные допинг-тесты своих спортсменов.





В отчете организации содержится предложение отстранить страну на четыре года от всех крупных международных стартов, в том числе от Олимпийских игр в Токио-2020 и Пекине-2022, а заодно от футбольного ЧМ-2022. Если бан случится, Россия также не сможет принимать крупные международные турниры или претендовать на их проведение.





9 декабря исполком WADA рассмотрит отчет. Если организация согласится с выводами комитета по соответствию, то у России будет 21 день на апелляцию в Спортивном арбитражном суде. Отметим, что соседи не первый раз преследуются из-за нарушения допинговых правил.





На Олимпиаде-2016 Россия выступала без легкоатлетов. В декабре 2017 года страну вновь обвинили в систематическом использовании допинга ее спортсменами. На этот раз наказание получилось куда суровее. В Пхенчхане-2018 россияне выступали под нейтральным флагом команды «Олимпийских спортсменов из России». Хотя страну могли вообще дисквалифицировать.



В России «придумали», как попасть в Токио

Обычно исполком WADA всегда соглашается с выводами комитета по соответствию. Поэтому в России не сильно верят в решение организации в свою пользу. Вместе с этим в российских СМИ прозвучала идея, как спортсменам все-таки попасть в Токио-2020.





Ее озвучила олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова: «Может быть, если будет принято решение о бойкоте Токио-2020, тем людям, которые хотят принять участие в Олимпиаде, стоит дать возможность участвовать за Беларусь, Казахстан или другие страны».





Идею Приваловой поддержал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. В среду журналист обратился к Александру Лукашенко, с которым познакомился в октябре во время встречи президента с руководителями крупнейших российских СМИ.













«Скорее всего, будет бан? Очень похоже. [...] Я бы на месте Александра Григорьевича всем бы дал белорусский флаг. Союзное государство. Кричать будут, даже если в случае Беларуси, если под каким-то другим флагом? Кричать будут все равно. На эти крики давно уже пора положить.





Я сейчас говорю о спортсменах. Потому что сейчас эти люди, эти наши спортсмены будут участвовать, а потом через какое-то время, когда эти уроды уйдут от этой темы и под флагом нашим участвовать. Но важно, чтобы годы тренировок не пропали зря. Чтобы растренированности не было.





Александр Григорьевич, если не дай бог, наших спортсменов отправят в бан, дайте им возможность выступить под флагом либо Союзного государства, либо Беларуси», – сказал Венедиктов в эфире «Эхо Москвы».





Что об этом думают в Беларуси?

Любопытная идея. Если абстрагироваться от юридических вопросов, она сулит стране немало медалей. Но абстрагироваться от юридических вопросов невозможно, как и от другого не менее важного момента: неужели уместно жертвовать своими спортсменами, не пускать их на Игры, получив в распоряжение более квалифицированных россиян?





Трибуна » обратилась за комментарием в Министерство спорта и туризма. Для начала «» обратилась за комментарием в Министерство спорта и туризма.





На вопрос «Не изучают ли на юридическом уровне привлечение российских спортсменов в белорусские национальные команды в случае отстранения России от Олимпиады-2020?» пресс-секретарь ведомства Владимир Нестрович ответил лаконично: «Нет».





От дальнейших комментариев в министерстве отказались. Поэтому мы поговорили с белорусскими тренерами, которые работают в самых медалеемких видах для России.





Главный тренер сборной по гимнастике: Если нам скажут своих убрать и поставить россиянок, чтобы они нашему флагу принесли медали, то это будет без меня

Российские художницы традиционно привозят с Игр максимальное количество высших наград. Но если спортсменки не поедут в Токио, то готова ли белорусская команда принять лучших гимнасток?





Этот вопрос задали главному тренеру сборной Беларуси по художественной гимнастике Ирине Лепарской, чьи воспитанницы уже завоевали максимальное количество лицензий в Токио – две индивидуальные и одну групповую.





– Могут говорить что угодно. Впервые слышу от вас такую новость . Официальные источники об этом не сообщали. Все равно окончательное решение за МОК. Получается, россияне хотят отстегнуть наших двух гимнасток, которые завоевали лицензии, поменять гражданство и выступать от Беларуси?





Пусть такие разговоры ходят сколько угодно. Мы честно завоевали свои лицензии и будем выступать за Беларусь. Ни на кого своих девушек менять не собираемся. Мы не для этого их растили. Они шли к Олимпиаде всю жизнь. Как мы можем поменять их на российских гимнасток?





Если нам скажут своих убрать и поставить россиянок, чтобы они нашему флагу принесли медали, то это будет без меня. Я даже обсуждать этот вопрос не хочу. Глупости.





Может, есть такие виды спорта, где россияне могут усилить команду. К примеру, игровые виды или легкая атлетика. Только если такие варианты. Но об этом не слышала.





Главный тренер по борьбе: Если будет гарантия, что спортсмен завоюет медаль, то никто не будет смотреть наш это или россиянин

Больше всего медалей на Олимпиаде в Рио для России завоевали борцы. На их счету девять наград – четыре золота, три серебра и две бронзы. Общий медальный улов Беларуси в 2016-м находился на таком же уровне – 1+4+4.





Приглашение российских борцов со стороны может выглядеть отличной идеей, чтобы побить рекорд по завоеванным наградам на Олимпиадах. Но что об этом думают в нашей команде? Спросили у главного тренера сборной Беларуси по греко-римской борьбе Владимира Копытова.





– Сколько вообще длится в борьбе карантин после принятия гражданства?





– Не сталкивался с таким ранее. Знаю, что поменять гражданство не так просто. Тем более за короткий период времени. Однако многое зависит от уровня спортсмена и его необходимости команде. Если захотят на высоком уровне, то все быстро сделают. Тем более если спортсмен гарантирует медаль. Думаю, в течение полугода. Но это не точный срок.





Хотя у нас были спортсмены из России. Но что касается Олимпиады-2020, то не слышал, чтобы кто-то хотел выступить под нашим флагом. Пока у меня такой информации нет.





– В борьбе вообще часто меняют паспорт?





– Ну да, часто. Армяне выступают за Швецию, Польшу, за экзотические государства. Дагестанцы уехали в страны, которые я даже не слышал. Словом, этим уже никого не удивить.





– Сколько на сегодняшний день у нас лицензий в борьбе?





– У греко-римских одна лицензия. У женщин-вольниц тоже одна. У мужчин пока нет. Все ждут турниров в следующем году, которые состоятся в марте и мае. Там можно завоевать путевки в Токио. Именные ли лицензии? Нет, это просто квоты на страну, поэтому выступать может кто угодно. Затем тренеры определяют, кто лучше готов и должен поехать на Олимпиаду.





– Но если сможете взять на эти квоты претендующих на медали россиян, то что сделаете?





– Знаете, если будет гарантия, что спортсмен завоюет медаль, то никто не будет смотреть наш это или россиянин. На национальность не смотрят. Это ведь Олимпиада. А вообще у меня нет никакой информации.





Старший тренер по боксу: В боксе нельзя так сразу взять и поменять гражданство. Должно пройти время

Пока первый и последний раз белорусские боксеры брали олимпийские медали в 2004-м, когда Магомед Арипгаджиев и Виктор Зуев завоевали в Афинах по «серебру».





У России в этом виде успехов намного больше. Только из Рио они привезли одно «золото» и три «бронзы». Тем не менее старший тренер по развитию вида спорта Белорусской федерации бокса Александр Ермашевич уверен, что в Токио мы поедем полностью своей командой.





– Честно говоря, в первый раз слышу о таких предложениях. Председатель Федерации бокса России, наоборот, говорил в интервью, что собираются выступать под своим флагом. В боксе нельзя так сразу взять и поменять гражданство. Должно пройти время.





– Сколько вообще длится эта процедура?





– Не могу точно ответить на этот вопрос. Необходимо уточнить.





– Готовы взять россиян в свою команду?





– Пока не могу что-то говорить по этому поводу. Нигде на официальном уровне не было об этом разговоров. Да и смысл рассуждать? Когда будет повод, тогда поразмышляем. Сейчас зачем это делать? Мы спокойно готовимся к Олимпиаде.





У нас своя страна, свои боксеры. Тем более такие вопросы решать не нам, а руководству. Но вообще не думаю, что это произойдет. В России серьезно готовятся к Играм, тратят большие деньги на подготовку. Поэтому уверен, что сами представят свою страну в Токио.





– Если говорить о лицензиях, то вся борьба за них впереди?





– Так и есть. Все запланировано на 2020 год. Первый турнир состоится в марте. Это будет европейский отбор в Лондоне. Затем в середине мая пройдет второй турнир в Париже. Пока такой расклад.





– В боксе лицензии именные?





– Конечно. Если боксер прошел квалификацию, то именно он и никто другой представляет свою страну на Олимпиаде.

Кстати, читатели сайта by.tribuna.com против того, чтобы российские спортсмены выступали под белорусским флагом вместо наших - из 2558 проголосовавших (по состоянию на 17.50) 82% не готовы поддержать такую идею, даже если бы ее можно было бы реализовать.















