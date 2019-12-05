В Минске будет организована утилизация елок после новогодних праздников

Новые подходы к утилизации живых праздничных елок после новогодних праздников применят в Минске. В частности, как рассказал генеральный директор «Ремондис Минск» Эрвин КУРТБЕДИНОВ, возле домов граждан будут организованы специальные места для использованных елок, откуда спецтехника предприятия вывезет деревья на переработку, передает « Минск-Новости ».

Специалист отметил, что их планируют использовать повторно – дробить на топливную щепу, компост, мульчу. Раньше старые елки просто вывозили на полигоны. Днями вывоза, скорее всего, станут два последних воскресенья января. Именно в эти дни жители выбрасывают елки особенно активно.

Работать с елками по-новому будет и второй оператор по вывозу отходов – «Спецкоммунавтотранс».

Отмечается, что ежегодно после новогодних праздников минчане выбрасывают около 30-40 тыс. елок. По оценке экспертов, это приблизительно 200 т сырья.