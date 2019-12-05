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В Минске будет организована утилизация елок после новогодних праздников

06.12.2019 17:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске будет организована утилизация елок после новогодних праздников
Фото из открытых источников

Новые подходы к утилизации живых праздничных елок после новогодних праздников применят в Минске. В частности, как рассказал генеральный директор «Ремондис Минск» Эрвин КУРТБЕДИНОВ, возле домов граждан будут организованы специальные места для использованных елок, откуда спецтехника предприятия вывезет деревья на переработку, передает «Минск-Новости».

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Специалист отметил, что их планируют использовать повторно – дробить на топливную щепу, компост, мульчу. Раньше старые елки просто вывозили на полигоны. Днями вывоза, скорее всего, станут два последних воскресенья января. Именно в эти дни жители выбрасывают елки особенно активно.

Работать с елками по-новому будет и второй оператор по вывозу отходов – «Спецкоммунавтотранс».

Отмечается, что ежегодно после новогодних праздников минчане выбрасывают около 30-40 тыс. елок. По оценке экспертов, это приблизительно 200 т сырья.

 
Теги: Минск
 
 
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Каждый год минчане выбрасывают после праздников около 30-40 тыс. деревьев.
 
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