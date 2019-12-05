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Ужас! Витеблянин несколько дней пытал жену раскаленным утюгом

06.12.2019 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Все произошло в одной из многоэтажек по улице Петруся Бровки в Витебске



Пользуясь отсутствием детей, которые гостили у бабушки, пьяный 42-летний мужчина устроил семейные разборки из-за ревности. 

В какой-то момент он стал избивать жену. Истязания продолжались несколько дней и закончились лишь тогда, когда тревогу забила обеспокоенная мать пострадавшей. 

Помимо синяков и гематом на теле дочери она обнаружила следы ожогов от раскаленного утюга.

Женщина забрала избитую к себе домой и вызвала для неё скорую помощь. Медики сообщили о случившемся в милицию. 


Правоохранители задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 154 УК Республики Беларусь (Истязание).

Правоохранители отметили, что таких последствий можно было бы избежать, если бы кто-нибудь из соседей позвонил в милицию, сообщает ЧП Беларусь.
 
Теги: Витебск
 
 
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Все произошло в одной из многоэтажек по улице Петруся Бровки в Витебске
 
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