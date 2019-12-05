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Сотрудники ГАИ снова дежурят на пешеходных переходах Слуцка
06.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Пятничными вечерами резко увеличивается поток машин на подъездах к городу, в особенности с минского направления, многие возвращаются с работы или едут по магазинам. Движение пешеходов не менее интенсивное, и это требует особых мер, считают в ГАИ.
Так, движение вечером затруднено на улице 14-ти Партизан в Слуцке, на перекрёстке у Молодёжного центра, при повороте налево с улиц Ленина и М. Богдановича в центральной части города. В связи с уменьшением светового дня особенно актуальной становится проблема соблюдения Правил в части пропуска пешеходов.
С целью уменьшения аварийности и привлечения внимания в местах массового движения пешеходов сотрудники отдела ГАИ и милиции общественной безопасности Слуцкого РОВД дежурят вблизи пешеходных переходов.
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Пятничными вечерами резко увеличивается поток машин на подъездах к городу, в особенности с минского направления, многие возвращаются с работы или едут по...
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