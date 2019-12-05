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Шахматы. Чешского гроссмейстера дисквалифицировали на шесть лет за мошенничество
Источник материала: Партизан
Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) приняла решение дисквалифицировать Игоря Раусиса, представляющего Чехию, на шесть лет за мошенничество.
Бывший чемпион Латвии Игорь Раусис уличен в нечестной игре во время шахматного турнира во французском Страсбурге. Он признался в том, что использовал мобильный телефон и прибегал к компьютерным подсказкам, передает sport-express.ru.
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Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) приняла решение дисквалифицировать Игоря Раусиса, представляющего Чехию, на шесть лет за...
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