Источник материала: Tut.by

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин получил грамоту «За благие дела» перед стартом матча 19-го тура чемпионата России против московского «Динамо», пишет Газета.ru.

Грамота была вручена за поддержку детского футбола на своей малой родине. Также данную награду получили нападающий Артем Дзюба и полузащитники Олег Шатов и Александр Ерохин.



Reuters

Напомним, больше года назад Кокорин запомнился другим делом.

8 октября 2018 года Александр Кокорин вместе с двумя друзьями, братом и другим футболистом Павлом Мамаевым сначала избили белорусского водителя Виталия Соловчука, а затем — чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака.

Было возбуждено уголовное дело. 11 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев по решению Тверского суда Москвы были отправлены в «Бутырку» на два месяца. В декабре срок их пребывания под стражей был продлен до февраля, а в феврале суд продлил заключение футболистов еще на два месяца.

6 мая обвинение попросило назначить футболистам реальные сроки: Александру Кокорину — полтора года колонии общего режима, Мамаеву — один год и пять месяцев. Вскоре футболисты отправлены в колонию.

6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении. Буквально через неделю стало известно, что Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом».