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Красавицы, Stand Up и новогодние игрушки. Куда сходить в выходные в Гомеле

06.12.2019 20:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

А вы заметили, как перед Новым годом ускоряется время? Дни бегут без оглядки, а надо столько всего успеть: закончить старые дела, решить нерешенные проблемы, купить подарки, наконец. Остановитесь! Выдохните и… сходите в театр, кино или концерт. Мы подобрали для вас интересные события этого уик-энда.

Театральный фестиваль


Фото:www.mytravelbook.org

Где: в театрах Гомеля

Когда: 6−7 декабря

Сколько: от 6 до 12 рублей

В начале недели в Гомеле открылся ХIV Международный фестиваль театрального искусства «Славянские театральные встречи». И в выходные праздник продолжится. Зрителей ждут постановки белорусских, российских, грузинских и украинских театралов. С подробной афишей всех спектаклей можно ознакомиться здесь.

Выставка старых новогодних игрушек


Фото: bobrlife.by

Где: Картинная галерея Г. Х. Ващенко, ул. Карповича, 4

Когда: с 5 декабря ежедневно с 10.00 до 19.00

Сколько: 2,5 — 4 рубля

В основе экспозиции выставки советских елочных украшений и новогодних открыток 1940−1980-х годов — частная коллекция бобруйчанки Галины Жук. Чтобы собрать более тысячи елочных игрушек понадобилось около десяти лет. Верхушки, шары, домики и грибочки, шишки и сосульки, фонарики и бусы, матрешки и сказочные персонажи, а также Деды Морозы и Снегурочки — у каждого экспоната своя уникальная история.

Parkrun


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Где: район скейт-парка в начале набережной р. Сож (справа от гребной базы)

Когда: 7 декабря, 9.30

Сколько: вход свободный

Формат parkrun — это бесплатные еженедельные забеги 5 км по всему миру с фиксацией времени. Каждый может бежать в подходящем ему темпе, попробовать показать личный рекорд или посоревноваться с товарищем, пройти трассу скандинавской ходьбой или просто энергичным шагом. Но в большей степени это способ объединения местных бегунов, живое общение и просто отличная активность для выходных. Сбор — в 9:15.

«Мисс Гомель-2019»


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Где: ГЦК, большой зал, ул. Ирининская, 16

Когда: 7 декабря, 17.00

Сколько: 10 рублей

В финале конкурса за корону первой красавицы Гомеля будут бороться 14 девушек. Одним из заданий для участниц является презентация самой актуальной, на их взгляд, социальной проблемы. В финале конкурсантки представят коллекции белорусских дизайнеров: Юлии Ковальчук, бренда PAPA&DONYA, а также магазинов и предприятий города.

STAND UP Concert


Фото носит иллюстративный характер

Где: бар «Квартирник», Билецкий спуск, 1

Когда: 8 декабря, 20.03

Сколько: 5 рублей

Перед гомельчанами выступят одни из лучших комиков нашей страны: Юра Кирдун, победитель шоу «Рассмеши комика», участник огромного количества стендап-концертов разного уровня; Женя Буракевич — гомельчанин, который недавно переехал в Минск, победитель и финалист нескольких стендап-фестивалей; Виталий Петрашко — любимчик гомельской публики, один из победителей киевской недели стендап-комедии. Три этих крутых комика подарят больше часа юмора, импровизаций и хорошего настроения.

Хороших выходных!

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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А вы заметили, как перед Новым годом ускоряется время? Дни бегут без оглядки, а надо столько всего успеть: закончить старые дела, решить нерешенные проблемы, купить...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
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