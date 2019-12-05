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Красавицы, Stand Up и новогодние игрушки. Куда сходить в выходные в Гомеле
Источник материала: Tut.by
А вы заметили, как перед Новым годом ускоряется время? Дни бегут без оглядки, а надо столько всего успеть: закончить старые дела, решить нерешенные проблемы, купить подарки, наконец. Остановитесь! Выдохните и… сходите в театр, кино или концерт. Мы подобрали для вас интересные события этого уик-энда.
Театральный фестиваль
В начале недели в Гомеле открылся ХIV Международный фестиваль театрального искусства «Славянские театральные встречи». И в выходные праздник продолжится. Зрителей ждут постановки белорусских, российских, грузинских и украинских театралов. С подробной афишей всех спектаклей можно ознакомиться
Выставка старых новогодних игрушек
В основе экспозиции выставки советских елочных украшений и новогодних открыток 1940−1980-х годов — частная коллекция бобруйчанки Галины Жук. Чтобы собрать более тысячи елочных игрушек понадобилось около десяти лет. Верхушки, шары, домики и грибочки, шишки и сосульки, фонарики и бусы, матрешки и сказочные персонажи, а также Деды Морозы и Снегурочки — у каждого экспоната своя уникальная история.
Parkrun
Формат parkrun — это бесплатные еженедельные забеги 5 км по всему миру с фиксацией времени. Каждый может бежать в подходящем ему темпе, попробовать показать личный рекорд или посоревноваться с товарищем, пройти трассу скандинавской ходьбой или просто энергичным шагом. Но в большей степени это способ объединения местных бегунов, живое общение и просто отличная активность для выходных. Сбор — в 9:15.
«Мисс Гомель-2019»
В финале конкурса за корону первой красавицы Гомеля будут бороться 14 девушек. Одним из заданий для участниц является презентация самой актуальной, на их взгляд, социальной проблемы. В финале конкурсантки представят коллекции белорусских дизайнеров: Юлии Ковальчук, бренда PAPA&DONYA, а также магазинов и предприятий города.
STAND UP Concert
Перед гомельчанами выступят одни из лучших комиков нашей страны: Юра Кирдун, победитель шоу «Рассмеши комика», участник огромного количества стендап-концертов разного уровня; Женя Буракевич — гомельчанин, который недавно переехал в Минск, победитель и финалист нескольких стендап-фестивалей; Виталий Петрашко — любимчик гомельской публики, один из победителей киевской недели стендап-комедии. Три этих крутых комика подарят больше часа юмора, импровизаций и хорошего настроения.
Хороших выходных!
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А вы заметили, как перед Новым годом ускоряется время? Дни бегут без оглядки, а надо столько всего успеть: закончить старые дела, решить нерешенные проблемы, купить...
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