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Своенравный материал: как правильно стирать шерстяные вещи

06.12.2019 20:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Особое место в наших одежных шкафах занимают вещи из шерсти. Во все времена эти изделия были на пике популярности. Обусловлена такая приверженность тем, что натуральная красота, уют и тепло, создаваемые в холодное время этими изделиями, делают их незаменимыми элементами гардероба. Однако многочисленные плюсы, которыми они наделены, могут быть омрачены сложностями, связанными с уходом за тканью. Как стирать шерстяные вещи, чтобы они надолго сохранили изначальные качества?

Содержание:

♦ Вещи с характером
♦ Если стирать шерстяные вещи руками
♦ Как правильно сушить шерстяные вещи

Вещи с характером


Шерсть действительно считается непредсказуемым типом ткани. Можно сделать один неправильный шаг, и мягкий удобный свитер превратиться в жесткий. А модное платье способно значительно сократиться в размерах либо вытянуться.

Часто такая неприятность возникает при машинной стирке. Виной всему — неправильно выбранная температура воды и режим стирки. Именно эти факторы влияют на структурные изменения в тканях и порой приводят к необратимым последствиям.

Когда на одежде не видно явных загрязнений, не стоит лишний раз прибегать к стирке, лучше стараться избегать лишнего контакта с водой и периодически проветривать. Но если одежда действительно грязная, как ее не испортить?

Перед закладыванием в машинку вещи выверните наизнанку. Примените синтетические средства, предназначенные для стирки шерстяных изделий. Они отлично растворяются и прополаскиваются. Выберите режим стирки «шерсть». Проверьте, совпадает ли этот режим с низкой температурой, слабым отжимом, медленно вращающимся барабаном.

Если стирать шерстяные вещи руками


Те, кто желает применить ручную стирку, имейте в виду, что воду в большом количестве необходимо разбавить до температуры тела, т.е. 30−35 °C. Мыльный раствор с одежды следует многократно выполаскивать. Рекомендуется применять смягчители воды. С ними легче справиться с загрязнениями.

Чтобы избежать деформации материала, не следует использовать отбеливатели, в составе которых есть хлор. Загрязненное место замачивают в водно-уксусном растворе. Со светлой ткани пятно выводят с помощью перекиси водорода. Еще можно применить специальные растворители и пятновыводители.

Как правильно сушить шерстяные вещи


Каждая хозяйка не только должна запомнить, как стирать шерстяные вещи, но и что с ними делать дальше. Чтобы одежда не стала похожа на бесформенный мешок и не потеряла вид, ее необходимо правильно высушить.

Выполосканные изделия выжимать не нужно, лучше пусть вода стечет. Далее их заворачивают в простынь либо полотенце, слегка придавливают, чтобы впиталась оставшаяся влага. На горизонтальной поверхности расстилают плотную ткань. Вещь встряхивают и тщательно расправляют так, чтобы все части были на своем месте, и оставляют сушиться. Периодически необходимо переворачивать изделие, менять ткань.

Если в составе ткани есть синтетические волокна, то досушивать можно, развесив на плечики, слегка отжав и хорошо расправив. Не рекомендуется сушить шерстяную одежду на радиаторах или обогревателях.

Когда необходимо прогладить свитер, кофту или платье, делают это с изнаночной стороны, когда изделие еще чуть влажное. На утюге выбирают нужную позицию и отглаживают через тканевую салфетку, смоченную в уксусе. Такие действия помогут избежать блестящих следов.

Можно еще перечислить несколько секретов, как стирать шерстяные вещи.

  • Чтобы одежда не потеряла мягкость и краски, используют специальные кондиционеры.
  • Моющие средства лучше выбирать без содержания щелочи.
  • Белые вещи стирайте отдельно от цветных.
  • Избегайте замачивания.
  • Вода для стирки и полоскания должна быть одной температуры.
  • Хранить чистые вещи лучше в шкафу, причем большие и объемные снизу, чтобы легкие не помялись.
  • Позаботьтесь о средствах борьбы с молью. И не забывайте периодически делать проветривание содержимого полок.

С очисткой некоторых вещей иногда может справиться только химчистка Минска, в поисках которой поможет каталог TAM.BY.

 
Теги: Минск
 
 
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