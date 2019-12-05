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Своенравный материал: как правильно стирать шерстяные вещи
Источник материала: Tut.by
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Вещи с характером
Шерсть действительно считается непредсказуемым типом ткани. Можно сделать один неправильный шаг, и мягкий удобный свитер превратиться в жесткий. А модное платье способно значительно сократиться в размерах либо вытянуться.
Часто такая неприятность возникает при машинной стирке. Виной всему — неправильно выбранная температура воды и режим стирки. Именно эти факторы влияют на структурные изменения в тканях и порой приводят к необратимым последствиям.
Когда на одежде не видно явных загрязнений, не стоит лишний раз прибегать к стирке, лучше стараться избегать лишнего контакта с водой и периодически проветривать. Но если одежда действительно грязная, как ее не испортить?
Перед закладыванием в машинку вещи выверните наизнанку. Примените синтетические средства, предназначенные для стирки шерстяных изделий. Они отлично растворяются и прополаскиваются. Выберите режим стирки «шерсть». Проверьте, совпадает ли этот режим с низкой температурой, слабым отжимом, медленно вращающимся барабаном.
Если стирать шерстяные вещи руками
Те, кто желает применить ручную стирку, имейте в виду, что воду в большом количестве необходимо разбавить до температуры тела, т.е. 30−35 °C. Мыльный раствор с одежды следует многократно выполаскивать. Рекомендуется применять смягчители воды. С ними легче справиться с загрязнениями.
Чтобы избежать деформации материала, не следует использовать отбеливатели, в составе которых есть хлор. Загрязненное место замачивают в водно-уксусном растворе. Со светлой ткани пятно выводят с помощью перекиси водорода. Еще можно применить специальные растворители и пятновыводители.
Как правильно сушить шерстяные вещи
Каждая хозяйка не только должна запомнить, как стирать шерстяные вещи, но и что с ними делать дальше. Чтобы одежда не стала похожа на бесформенный мешок и не потеряла вид, ее необходимо правильно высушить.
Выполосканные изделия выжимать не нужно, лучше пусть вода стечет. Далее их заворачивают в простынь либо полотенце, слегка придавливают, чтобы впиталась оставшаяся влага. На горизонтальной поверхности расстилают плотную ткань. Вещь встряхивают и тщательно расправляют так, чтобы все части были на своем месте, и оставляют сушиться. Периодически необходимо переворачивать изделие, менять ткань.
Если в составе ткани есть синтетические волокна, то досушивать можно, развесив на плечики, слегка отжав и хорошо расправив. Не рекомендуется сушить шерстяную одежду на радиаторах или обогревателях.
Когда необходимо прогладить свитер, кофту или платье, делают это с изнаночной стороны, когда изделие еще чуть влажное. На утюге выбирают нужную позицию и отглаживают через тканевую салфетку, смоченную в уксусе. Такие действия помогут избежать блестящих следов.
Можно еще перечислить несколько секретов, как стирать шерстяные вещи.
С очисткой некоторых вещей иногда может справиться только
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