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Встреча Румаса и Медведева в Сочи. О чём говорили премьеры?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Сочи обсуждают нерешенные вопросы по интеграции Союзного государства. За столом переговоров главы правительств Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Румас и Дмитрий Медведев сначала встретились в формате один на один, затем к ним присоединились члены правительственных делегаций. В начале сентября были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень 30 дорожных карт. 20 из них стороны ранее полностью согласовали.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Я вчера вечером просмотрел ваше большое интервью и, конечно, не мог не заметить того вопроса, который был по нашей союзной интеграции. На мой взгляд, вы очень правильно сказали о том, что надо ценить и беречь то, что сделано в Союзном государстве. Я полностью разделяю этот посыл. Мы в Беларуси тоже считаем, что за 20 лет наше Союзное государство превратилось в очень мощное интеграционное объединение.
Но к «ценить интеграцию» я бы, наверное, добавил еще и «развивать».
Дмитрий Медведев, председатель правительства России:
Работа, проделанная нашими коллегами в правительствах двух стран, министрами экономики и экономического развития, вице-премьерами (смею надеяться, и наша с вами работа), все-таки была очень быстрой. И в то же время достаточно глубокой.
Но это не означает, конечно, что мы берем на себя сейчас все решения – мы просто не могли бы этого сделать. Ровно поэтому пришлось попросить о такой встрече президентов. Надеюсь, что завтрашняя работа многое прояснит.
Ранее сообщалось со ссылкой на пресс-секретаря Президента Беларуси, нынешняя встреча на уровне глав правительств проходит накануне переговоров на высшем уровне.
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Новости Беларуси. В Сочи обсуждают нерешенные вопросы по интеграции Союзного государства. За столом переговоров главы правительств Беларуси и России, сообщили в...
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