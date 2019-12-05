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Александр Шпаковский: «Никаких лёгких наркотиков нет. Есть только стартовые»

06.12.2019 20:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Эксперт выразил мнение в программе «В обстановке мира».

Александр Шпаковский, политический аналитик:
Я многие годы занимался именно этой проблемой – был одним из разработчиков декрета, наряду с милицией, и содействовал им с общественных позиций в продвижении акта законодательства. И могу сказать в поддержку коллеги, что касается США, то полностью понимаю президента Трампа.  

«Наркобизнес – преступление против всего мира». Прав ли Трамп, что хочет признать наркоторговцев террористами?

Потому что если мы возьмем Беларусь, и мы говорим, что это «угроза национальной безопасности», то у нас на 1 млн. человек случаев смертей от передозировок – 4,6. В Соединённых Штатах Америки –329 случаев на 1 млн. человек. То есть это огромное количество, это разница в десятки раз. И, собственно говоря, мы здесь можем судить о том, к чему приводит легализация так называемых лёгких наркотиков в отдельных штатах. Потому что изучал наркоманов – у меня в своё время в поле зрения было несколько сотен таких людей. И тоже могу сказать совершенно авторитетно: никаких лёгких наркотиков нет. Есть наркотики только стартовые. Второе: у нас с 2014 года нет ни одной смерти от передозировок среди несовершеннолетних. А до этого момента были десятки случаев смертей, суицидов, членовредительства и так далее.

То есть, на сегодняшний день, этого нет, и, действительно, мы можем собрать тех матерей (мы просто не делаем этого по моральным основаниям), потому что, в отличие от некоторых зарубежных спонсоров вот этого движения, мы не хотим плясать на костях. Но, на самом деле, мы могли бы это сделать: собрать этих матерей и привести их в студию.

«Если мы в студии соберём представителей объединения «Матери 328» и тех людей, которые потеряли своих детей, и устроим баттл?»

Александр Шпаковский: «Никаких лёгких наркотиков нет. Есть только стартовые»

И ещё один момент: конечно же, мы должны, я считаю, как государство и общество, дать второй шанс оступившимся людям. Но каким? Уголовное исполнительное законодательство чётко регламентирует – деятельное раскаяние. Деятельное раскаяние, мнение администрации исправительно-трудовой колонии, отбытие части наказания. Им уже и так пошли навстречу – им сняли по 2 года каждому на сегодня.

И ещё, что касается матерей и вот этих ребят: я бы в обязательном порядке, не знаю, в устной форме (вряд ли это можно в форме законодательного акта проработать, хотя, может быть, вот вы, парламентарии, подумаете об этом) обязал бы и родственников, и условно-досрочно освобождённых по этой статье участвовать в нашей профилактической деятельности. В съёмках фильмов, в поездках по учреждениям образования, для того чтобы на негативном своём жизненном примере – человека, который оступился, попал в беду и получил шанс от государства – показывать тем, кто хочет встать на эту преступную дорожку.

«Надо, чтобы была социальная реклама, которая бы показывала молодым людям, что будет, если они будут участвовать в процессе сбыта наркотиков»

Люди в материале: Александр Шпаковский
 
 
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Эксперт выразил мнение в программе «В обстановке мира». Александр Шпаковский, политический аналитик:Я многие годы занимался именно этой проблемой – был одним из...
 
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