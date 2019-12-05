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Александр Шпаковский: «Никаких лёгких наркотиков нет. Есть только стартовые»
Источник материала: СТВ
Эксперт выразил мнение в программе
Александр Шпаковский, политический аналитик:
Потому что если мы возьмем Беларусь, и мы говорим, что это «угроза национальной безопасности», то у нас на 1 млн. человек случаев смертей от передозировок – 4,6. В Соединённых Штатах Америки –329 случаев на 1 млн. человек. То есть это огромное количество, это разница в десятки раз. И, собственно говоря, мы здесь можем судить о том, к чему приводит легализация так называемых лёгких наркотиков в отдельных штатах. Потому что изучал наркоманов – у меня в своё время в поле зрения было несколько сотен таких людей. И тоже могу сказать совершенно авторитетно: никаких лёгких наркотиков нет. Есть наркотики только стартовые. Второе: у нас с 2014 года нет ни одной смерти от передозировок среди несовершеннолетних. А до этого момента были десятки случаев смертей, суицидов, членовредительства и так далее.
И ещё один момент: конечно же, мы должны, я считаю, как государство и общество, дать второй шанс оступившимся людям. Но каким? Уголовное исполнительное законодательство чётко регламентирует – деятельное раскаяние. Деятельное раскаяние, мнение администрации исправительно-трудовой колонии, отбытие части наказания. Им уже и так пошли навстречу – им сняли по 2 года каждому на сегодня.
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Эксперт выразил мнение в программе «В обстановке мира». Александр Шпаковский, политический аналитик:Я многие годы занимался именно этой проблемой – был одним из...
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