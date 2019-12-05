ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Наркобизнес – преступление против всего мира». Прав ли Трамп, что хочет признать наркоторговцев террористами?

06.12.2019 20:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Почётный консул Беларуси в США выразил мнение в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Дональд Трамп призывает признать наркоторговцев террористами. Правильно ли это, с Вашей точки зрения?

«Наркобизнес – преступление против всего мира». Прав ли Трамп, что хочет признать наркоторговцев террористами?

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в США:
Я считаю, что правильно. Потому что терроризм – это уничтожение вне закона чего-то. А наркобизнес – это тоже преступление. Это не только преступление против белорусского или американского народа, это преступление против всего мира.

Если весь мир начнёт жить в состоянии наркотического опьянения, мы сделаем наши отношения ненормальными.

Поэтому я на месте людей, которые управляют этим, направил бы острие уничтожения на наркобизнес, который в Беларуси находит пути снабжения молодёжи.

Александр Шпаковский: «Закладчики – это пехота наркобизнеса»

«Надо, чтобы была социальная реклама, которая бы показывала молодым людям, что будет, если они будут участвовать в процессе сбыта наркотиков»

Люди в материале: Майкл Моргулис, Игорь Марзалюк
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почётный консул Беларуси в США выразил мнение в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Дональд Трамп призывает признать наркоторговцев...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бешенковичах осудили бесправника, который скрылся, устроив ДТП с тремя погибшими и двумя ранеными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика