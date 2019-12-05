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«Наркобизнес – преступление против всего мира». Прав ли Трамп, что хочет признать наркоторговцев террористами?
Источник материала: СТВ
Почётный консул Беларуси в США выразил мнение в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в США:
Поэтому я на месте людей, которые управляют этим, направил бы острие уничтожения на наркобизнес, который в Беларуси находит пути снабжения молодёжи.
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«Наркобизнес – преступление против всего мира». Прав ли Трамп, что хочет признать наркоторговцев террористами?
Почётный консул Беларуси в США выразил мнение в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Дональд Трамп призывает признать наркоторговцев...
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