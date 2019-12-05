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«Какая у вас любимая диснеевская принцесса?» Ургант снял пародию на пресс-конференцию Медведева

06.12.2019 21:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Телеведущий Иван Ургант снял ролик о пресс-конференции премьер-министра России Дмитрия Медведева. В видео Ургант представляет разные телеканалы. От лица «Шансон-ТВ» он спросил у премьер-министра, «что больше губит: очко или к 11 туз». Как представитель «Магазина на диване» Ургант поинтересовался, купил ли Медведев хлебопечку; от Disney узнал, какая из принцесс у Медведева самая любимая; от «Охоты и рыбалки» уточнил: «Перед тем как забрасывать удочку, все-таки нужно плевать на червя или нет?» Было еще много забавных вопросов и «ответов» премьера.

Видео: YouTube-канал «Вечерний Ургант»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел пресс-конференцию 5 декабря. Среди пришедших журналистов был резидент Comedy Club комик Тимур Батрутдинов. Он тоже задал вопрос премьеру, но перед этим они пошутили о президенте России Владимире Путине и еще одном резиденте Comedy Гарике Харламове.

 
 
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Телеведущий Иван Ургант снял ролик о пресс-конференции премьер-министра России Дмитрия Медведева. В видео Ургант представляет разные телеканалы, которые не...
 
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