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БЖД вводит новое расписание с 8 декабря

06.12.2019 — Разное | Фаниполь Online  
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Источник материала: Фаниполь Online

С 8 декабря 2019 года новый график движения поездов начнет действовать на дорогах стран Содружества и Балтии, с 15 декабря – на пространстве стран Западной Европы.

Белорусская железная дорога также внесла изменения и корректировки в расписание движения ряда поездов и электричек с 8 декабря.

Предлагаем ознакомиться с предварительным расписанием движения поездов региональных линий эконом-класса по станции Фаниполь, которое начинает действовать с 8 декабря 2019 года.

Фаниполь-Минск

Время Пункт
назначения		 Периодичность Поезд следует
со станции
05:12 Минск-Пасс. ежедневно Столбцы
06:20 о.п.Инс.Культуры ежедневно Столбцы
06:40 Минск-Пасс. ежедневно Столбцы
07:05 о.п.Инс.Культуры ежедневно Барановичи-Полесские
07:46 о.п.Инс.Культуры ежедневно Столбцы
08:10 о.п.Инс.Культуры ежедневно Барановичи-Полесские
09:24 Минск-Пасс. ежедневно Столбцы
09:53 о.п.Инс.Культуры ежедневно Барановичи-Полесские
10:51 о.п.Инс.Культуры ежедневно Барановичи-Полесские
13:07 о.п.Инс.Культуры по пятницам и выходным Столбцы
13:41 о.п.Инс.Культуры кроме пятниц и выходных Столбцы
13:41 о.п.Инс.Культуры по пятницам и выходным Барановичи-Полесские
15:18 о.п.Инс.Культуры ежедневно Барановичи-Полесские
16:48 Минск-Пасс. ежедневно Столбцы
17:19 о.п.Инс.Культуры ежедневно Барановичи-Полесские
17:47 о.п.Инс.Культуры ежедневно Барановичи-Полесские
19:04 Минск-Пасс. ежедневно Городея
20:03 Минск-Пасс. ежедневно Барановичи-Полесские
20:33 о.п.Инс.Культуры ежедневно Столбцы
21:36 Минск-Пасс. ежедневно Столбцы
22:43 о.п.Инс.Культуры ежедневно Барановичи-Полесские
23:58 Минск-Пасс. ежедневно Барановичи-Полесские
 
Теги: Минск
 
 
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С 8 декабря Белорусская железная дорога внесла изменения и корректировки в расписание движения ряда поездов и электричек.
 
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