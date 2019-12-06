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БЖД вводит новое расписание с 8 декабря
06.12.2019 — Разное | Фаниполь Online
Источник материала: Фаниполь Online
С 8 декабря 2019 года новый график движения поездов начнет действовать на дорогах стран Содружества и Балтии, с 15 декабря – на пространстве стран Западной Европы.
Белорусская железная дорога также внесла изменения и корректировки в расписание движения ряда поездов и электричек с 8 декабря.
Предлагаем ознакомиться с предварительным расписанием движения поездов региональных линий эконом-класса по станции Фаниполь, которое начинает действовать с 8 декабря 2019 года.
Фаниполь-Минск
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С 8 декабря Белорусская железная дорога внесла изменения и корректировки в расписание движения ряда поездов и электричек.
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