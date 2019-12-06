БЖД вводит новое расписание с 8 декабря

Источник материала: Фаниполь Online

С 8 декабря 2019 года новый график движения поездов начнет действовать на дорогах стран Содружества и Балтии, с 15 декабря – на пространстве стран Западной Европы.

Белорусская железная дорога также внесла изменения и корректировки в расписание движения ряда поездов и электричек с 8 декабря.

Предлагаем ознакомиться с предварительным расписанием движения поездов региональных линий эконом-класса по станции Фаниполь, которое начинает действовать с 8 декабря 2019 года.