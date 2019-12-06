|
Дождь и мокрый снег в Беларуси будет на выходных
Источник материала: БДГ
Дождливо и тепло будет в Беларуси на выходных, ночью на севере страны возможен слабый гололед, на дорогах гололедица.
Об этом
7 декабря ночью от минус 5 до 0, днем – до +5 градусов.
8 и 9 декабря в республике будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь или мокрый снег. Утром и днем гололед, на дорогах гололедица. Юго-западный порывистый ветер.
8 декабря ночью от -3 до +3 градусов, днем – до +6. 9 декабря будет теплее, туман и дождь. -2..+5, максимальная днем до +8 градусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дождливо и тепло будет в Беларуси на выходных, ночью на севере страны возможен слабый гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщается на сайте...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)