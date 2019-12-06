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Дождь и мокрый снег в Беларуси будет на выходных

06.12.2019 20:25 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Дождливо и тепло будет в Беларуси на выходных, ночью на севере страны возможен слабый гололед, на дорогах гололедица.

Об этом сообщается на сайте Белгидрометцентра.

7 декабря ночью от минус 5 до 0, днем – до +5 градусов.

8 и 9 декабря в республике будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь или мокрый снег. Утром и днем гололед, на дорогах гололедица. Юго-западный порывистый ветер.

8 декабря ночью от -3 до +3 градусов, днем – до +6. 9 декабря будет теплее, туман и дождь. -2..+5, максимальная днем до +8 градусов.

 
 
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Дождливо и тепло будет в Беларуси на выходных, ночью на севере страны возможен слабый гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщается на сайте...
 
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