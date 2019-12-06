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Тело милиционера нашли в Ошмянах

06.12.2019 19:55 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Тело 34-летнего оперуполномоченного местного РОВД находилось в личном автомобиле. Проводится проверка.

Сотрудник милиции Ошмянского РОВД был найден мертвым 5 декабря вечером. По предварительным данным следствия, «смерть не носит криминальный характер и не связана с исполнением служебных обязанностей».

Следственный комитет начал проверку, сообщает БелТА.

Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщила официальный представитель Управления СК по Гродненской области Инна Позняк.

Напомним, что весной и летом этого года проводилось расследование смерти лейтенанта Евгения Потаповича в Могилевской области. Сначала появилась информация о том, что он был похищен, а затем найден убитым в Могилевской области. По горячим следам никого задержать не удалось

20 мая СК провел брифинг, на котором рассказал о результатах расследования смерти лейтенанта ГАИ в Могилеве. Следствие установило, что Евгений Потапович, вероятнее всего, покончил жизнь самоубийством. Позже родителям лейтенанта Евгения Потаповича отказали в эксгумации тела. Отец погибшего написал письма в Генпрокуратуру и Александру Лукашенко.

 
Теги: Могилев
 
 
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Тело 34-летнего оперуполномоченного местного РОВД находилось в личном автомобиле. Проводится проверка.
 
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