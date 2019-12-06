Тело милиционера нашли в Ошмянах

Тело 34-летнего оперуполномоченного местного РОВД находилось в личном автомобиле. Проводится проверка.

Сотрудник милиции Ошмянского РОВД был найден мертвым 5 декабря вечером. По предварительным данным следствия, «смерть не носит криминальный характер и не связана с исполнением служебных обязанностей».

Следственный комитет начал проверку, сообщает БелТА.

Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщила официальный представитель Управления СК по Гродненской области Инна Позняк.

Напомним, что весной и летом этого года проводилось расследование смерти лейтенанта Евгения Потаповича в Могилевской области. Сначала появилась информация о том, что он был похищен , а затем найден убитым в Могилевской области. По горячим следам никого задержать не удалось .