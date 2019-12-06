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Тело милиционера нашли в Ошмянах
Источник материала: БДГ
Тело 34-летнего оперуполномоченного местного РОВД находилось в личном автомобиле. Проводится проверка.
Сотрудник милиции Ошмянского РОВД был найден мертвым 5 декабря вечером. По предварительным данным следствия, «смерть не носит криминальный характер и не связана с исполнением служебных обязанностей».
Следственный комитет начал проверку,
Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщила официальный представитель Управления СК по Гродненской области Инна Позняк.
Напомним, что весной и летом этого года проводилось расследование смерти лейтенанта Евгения Потаповича в Могилевской области. Сначала появилась информация о том, что он
20 мая СК провел брифинг, на котором рассказал о результатах
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Тело 34-летнего оперуполномоченного местного РОВД находилось в личном автомобиле. Проводится проверка.
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