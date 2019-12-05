|
Румас обратил внимание на вопрос «Мира» на пресс-конференции Медведева
06.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Сочи проходит встреча глав правительств России и Беларуси. Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили уровень отношений между странами, передает телеканал «МИР 24».
«Я вот уже прочитал, что у нас есть антибелорусские элементы, которые так или иначе влияют на государственную политику. Хочу вам сказать, скажу и президенту Республики Беларусь, у нас таких антибелорусских элементов нет. Сохраняются какие-то вопросы, это естественно, поскольку круг тем, связанных с интеграцией, колоссальный», – отметил Медведев.
Накануне в рамках большого интервью ведущая телеканала «Мир»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне в рамках большого интервью ведущая телеканала «Мир» спросила главу российского правительства об интеграции в рамках Союзного государства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)