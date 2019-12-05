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Румас обратил внимание на вопрос «Мира» на пресс-конференции Медведева

06.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Сочи проходит встреча глав правительств России и Беларуси. Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили уровень отношений между странами, передает телеканал «МИР 24».

«Я вот уже прочитал, что у нас есть антибелорусские элементы, которые так или иначе влияют на государственную политику. Хочу вам сказать, скажу и президенту Республики Беларусь, у нас таких антибелорусских элементов нет. Сохраняются какие-то вопросы, это естественно, поскольку круг тем, связанных с интеграцией, колоссальный», – отметил Медведев.

«Я вчера вечером посмотрел ваше большое интервью и не мог не заметить вопроса о нашей союзной интеграции. На мой взгляд, вы очень правильно сказали о том, что надо ценить и беречь то, что сделано в Союзном государстве. Я полностью разделяю этот посыл, мы в Белоруссии тоже считаем, что за 20 лет наше Союзное государство превратилось в очень мощное интеграционное объединение. Но к «ценить» я бы добавил еще и «развивать интеграцию», – отметил Румас.

Накануне в рамках большого интервью ведущая телеканала «Мир» спросила главу российского правительства об интеграции в рамках Союзного государства и об отношении к президенту Украины Зеленскому.



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Накануне в рамках большого интервью ведущая телеканала «Мир» спросила главу российского правительства об интеграции в рамках Союзного государства.
 
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