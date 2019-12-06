15 островов на Андижском водохранилище в Северной Голландии, содержащих каждый по 73 500 панелей, станут первыми в мире островами, перерабатывающими солнечную энергию, информирует enovosty.com.





Арно Вандрутен (Arnoud Vandruten), управляющий директор Floating Solar, поставщика солнечных панелей для проекта, говорит, что такие станции находятся в стадии разработки и будут отправлены на воду в этом году. Не случайно это решение родилось в Нидерландах, так как люди там живут ниже уровня моря.





Почему на воде?





"Мы можем бороться с повышением уровня моря в Нидерландах с помощью строительства еще более высоких дамб", — говорит Вандрутен. "Именно поэтому мы перенесли наше внимание с установки солнечных батарей на крышах домов на воду. Мы приспосабливаемся, перемещая подачу энергии с земли. Мы также можем поэкспериментировать с перемещением целых жилых районов к воде, в то же время будучи энергетически положительными или, по крайней мере, нейтральными".









Благодаря тому, что солнечные панели весь день будут находиться на солнце, они способны поглощать больше энергии. Кроме того, пребывание на воде обеспечивает полезную динамику, которая невозможна на суше.





"Мы должны сделать систему гибкой, чтобы она могла адаптироваться к энергии волн, и в то же время панели могли действовать как паруса", — говорит Вандрутен. "Поскольку мы можем повернуть такой остров к солнцу, другим преимуществом является то, что мы можем поставить остров в такое положение, чтобы он не пострадал от ветра".





Острова солнечных панелей также строятся в Японии, Китае, Чили и Великобритании. Рамез Наам, сопредседатель по энергетике и окружающей среде в Университете Сингулярности, говорит, что, в конечном счете, экономия затрат и нехватка земли или воды — это то, что будет стимулировать развитие солнечной тенденции и привлекать больше правительств.





"Там, где земли мало, как в Японии, солнечная энергия на резервуарах — отличный способ развернуть ее в области, которую иначе нельзя было бы использовать", — объясняет Наам. "Когда вода остывает, солнечные панели повышают свою эффективность, и тогда они фактически вырабатывают больше электроэнергии. Кроме того, солнечная энергия над водой может снизить потери от испарения из этих водохранилищ, прудов, каналов и так далее".





Наам добавил, что цена на солнечную электроэнергию резко упала.





"В солнечных частях света солнечная энергия теперь дешевле, чем угольная электроэнергия, — говорит он. — В некоторых местах строительство новой солнечной или даже новой ветровой электростанции окажется дешевле, чем продолжать работать на уже существующих угольных станциях".