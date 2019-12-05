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Китай ввёл ограничения для дипломатов из США

06.12.2019 21:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Теперь они должны оповещать МИД КНР о своих планах встретиться с местными чиновниками за пять рабочих дней до предполагаемой даты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай ввёл ограничения для дипломатов из США

В Пекине заявили, что эти ограничения носят зеркальный характер. В октябре Госдепартамент США ввел аналогичные требования в отношении дипломатов из Китая. Представители КНР теперь должны уведомлять американское правительство о любых контактах с государственными и муниципальными властями, визитах в образовательные учреждения и исследовательские институты.

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Новости мира. Теперь они должны оповещать МИД КНР о своих планах встретиться с местными чиновниками за пять рабочих дней до предполагаемой даты, сообщили в...
 
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