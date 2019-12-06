Завтра продолжится проведение традиционных субботних прямых линий

Источник материала: Полесская правда



Продолжаются еженедельные субботние прямые телефонные линии с представителями региональной и местной власти.

7 декабря с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Валерием Васильевичем Ребковцом по вопросам: порядка регулирования земельных отношений, работы агропромышленного комплекса, приема молока у населения, переработки сельскохозяйственной продукции, отчуждения жилья в собственность гражданам в сельской местности, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Эти и другие волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21.

7 декабря с 9.00 до 12.00 прямую линию по телефону 31-70-09 проведет первый заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Юрий Ананьевич Хвостюк.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, в субботу, 7 декабря, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по указанным телефонам:

Государственный орган ФИО, должность Телефон Министерство антимонопольного

регулирования и торговли

Республики Беларусь Вежновец Иван Валерьевич,

первый заместитель Министра 8 (017) 327-61-21 Министерство архитектуры и строительства

Республики Беларусь Ананич Алексей Иванович,

заместитель Министра 8 (017) 200-37-61 Министерство внутренних дел

Республики Беларусь Мыслицкий Иван Брониславович,

временно исполняющий обязанности по должности начальника Департамента исполнения наказаний МВД, полковник милиции (8 017) 225-17-14 Министерство жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Беларусь Трубило Геннадий Алексеевич,

первый заместитель Министра 8 (017) 200-19-00 Министерство здравоохранения

Республики Беларусь Жукова Наталья Павловна,

заместитель Министра – Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь 8 (017) 222-69-97 Министерство иностранных дел

Республики Беларусь Кравченко Олег Иванович,

заместитель Министра 8 (017) 327-29-22 Министерство информации

Республики Беларусь Карлюкевич Александр Николаевич,

Министр 8 (017) 203-92-31 Министерство культуры

Республики Беларусь Бондарь Юрий Павлович,

Министр 8 (017) 203-75-74 Министерство лесного хозяйства

Республики Беларусь Креч Владимир Иванович,

заместитель Министра 8 (017) 200-46-09 Министерство обороны

Республики Беларусь Равков Андрей Алексеевич,

Министр, генерал-лейтенант 8 (017) 297-10-22 Министерство образования

Республики Беларусь Старовойтова Ирина Анатольевна,

первый заместитель Министра 8 (017) 200-99-09 Министерство по налогам и сборам

Республики Беларусь Шевченко Светлана Александровна,

заместитель Министра 8 (017) 229-79-00 Министерство по чрезвычайным ситуациям

Республики Беларусь Ласута Геннадий Федорович,

заместитель Министра 8 (017) 229-35-90 Министерство природных ресурсов

и охраны окружающей среды

Республики Беларусь Корбут Александр Николаевич,

заместитель Министра 8 (017) 200-70-48 Министерство промышленности

Республики Беларусь Огородников Александр Сергеевич,

заместитель Министра 8 (017) 330-04-94 Министерство связи и информатизации

Республики Беларусь Гордеенко Наталья Михайловна,

заместитель Министра 8 (017) 287-87-06 Министерство сельского хозяйства

и продовольствия

Республики Беларусь Гракун Владимир Владимирович,

заместитель Министра 8 (017) 327-69-27 Министерство спорта и туризма

Республики Беларусь Молчан Алексей Алексеевич,

директор Департамента по туризму 8 (017) 200-43-95 Министерство транспорта и коммуникаций

Республики Беларусь Александрович Наталья Николаевна,

заместитель Министра 8 (017) 259-79-26 Министерство труда и социальной защиты

Республики Беларусь Ковальков Валерий Валерьевич,

заместитель Министра 8 (017) 309-93-00 Министерство финансов

Республики Беларусь Селиверстов Юрий Михайлович,

первый заместитель Министра 8 (017) 309-40-00 Министерство экономики

Республики Беларусь Червяков Александр Викторович,

первый заместитель Министра 8 (017) 200-05-03 Министерство энергетики

Республики Беларусь Реентович Сергей Викторович,

заместитель Министра 8 (017) 218-21-07 Министерство юстиции

Республики Беларусь Старовойтов Николай Михайлович,

заместитель Министра 8 (017) 200-96-84 Государственный военно-промышленный комитет

Республики Беларусь Головченко Роман Александрович,

Председатель 8 (017) 280-91-00 Государственный комитет по имуществу

Республики Беларусь Гаев Андрей Анатольевич,

Председатель 8 (017) 284-67-72 Государственный комитет по науке и технологиям

Республики Беларусь Косовский Андрей Аркадьевич,

первый заместитель Председателя 8 (017) 284-07-62 Государственный комитет по стандартизации

Республики Беларусь Татарицкий Валентин Болеславович,

Председатель 8 (017) 233-52-13 Государственный пограничный комитет

Республики Беларусь Новиков Сергей Игнатович,

заместитель Председателя, генерал-майор 8 (017) 327-01-76 Государственный таможенный комитет

Республики Беларусь Свирид Николай Анатольевич,

заместитель Председателя 8 (017) 218-90-00 Национальный статистический комитет

Республики Беларусь Довнар Ольга Александровна,

заместитель Председателя 8 (017) 368-02-79

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