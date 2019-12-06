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Завтра продолжится проведение традиционных субботних прямых линий

07.12.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Завтра продолжится проведение традиционных субботних прямых линий
Продолжаются еженедельные субботние прямые телефонные линии с представителями региональной и местной власти.

7 декабря с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Валерием Васильевичем Ребковцом по вопросам: порядка регулирования земельных отношений, работы агропромышленного комплекса, приема молока у населения, переработки сельскохозяйственной продукции, отчуждения жилья в собственность гражданам в сельской местности, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Эти и другие волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте8-0162-21-31-21.

7 декабря с 9.00 до 12.00 прямую линию по телефону 31-70-09 проведет первый заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Юрий Ананьевич Хвостюк.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь, в субботу, 7 декабря, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по указанным телефонам:

Государственный орган ФИО, должность Телефон
Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь		 Вежновец Иван Валерьевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 327-61-21
Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь		 Ананич Алексей Иванович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-37-61
  Министерство внутренних дел
Республики Беларусь		 Мыслицкий Иван Брониславович,
временно исполняющий обязанности по должности начальника Департамента исполнения наказаний МВД, полковник милиции		 (8 017) 225-17-14
Министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь		 Трубило Геннадий Алексеевич,
первый заместитель Министра		 8 (017) 200-19-00
Министерство здравоохранения
Республики Беларусь		 Жукова Наталья Павловна,
заместитель Министра – Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь		 8 (017) 222-69-97
Министерство иностранных дел
Республики Беларусь		 Кравченко Олег Иванович,
заместитель Министра		 8 (017) 327-29-22
Министерство информации
Республики Беларусь		 Карлюкевич Александр Николаевич,
Министр		 8 (017) 203-92-31
Министерство культуры
Республики Беларусь		 Бондарь Юрий Павлович,
Министр		 8 (017) 203-75-74
Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь		 Креч Владимир Иванович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-46-09
Министерство обороны
Республики Беларусь		 Равков Андрей Алексеевич,
Министр, генерал-лейтенант		 8 (017) 297-10-22
Министерство образования
Республики Беларусь		 Старовойтова Ирина Анатольевна,
первый заместитель Министра		 8 (017) 200-99-09
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь		 Шевченко Светлана Александровна,
заместитель Министра		 8 (017) 229-79-00
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь		 Ласута Геннадий Федорович,
заместитель Министра		 8 (017) 229-35-90
Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь		 Корбут Александр Николаевич,
заместитель Министра		 8 (017) 200-70-48
Министерство промышленности
Республики Беларусь		 Огородников Александр Сергеевич,
заместитель Министра		 8 (017) 330-04-94
Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь		 Гордеенко Наталья Михайловна,
заместитель Министра		 8 (017) 287-87-06
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь		  

Гракун Владимир Владимирович,
заместитель Министра

 8 (017) 327-69-27
Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь		 Молчан Алексей Алексеевич,
директор Департамента по туризму		 8 (017) 200-43-95
Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь		 Александрович Наталья Николаевна,
заместитель Министра		 8 (017) 259-79-26
Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь		 Ковальков Валерий Валерьевич,
заместитель Министра		 8 (017) 309-93-00
Министерство финансов
Республики Беларусь		 Селиверстов Юрий Михайлович,
первый заместитель Министра		 8 (017) 309-40-00
Министерство экономики
Республики Беларусь		 Червяков Александр Викторович,
первый заместитель Министра		 8 (017) 200-05-03
Министерство энергетики
Республики Беларусь		 Реентович Сергей Викторович,
заместитель Министра		 8 (017) 218-21-07
Министерство юстиции
Республики Беларусь		 Старовойтов Николай Михайлович,
заместитель Министра		 8 (017) 200-96-84
Государственный военно-промышленный комитет
Республики Беларусь		 Головченко Роман Александрович,
Председатель		 8 (017) 280-91-00
Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь		 Гаев Андрей Анатольевич,
Председатель		 8 (017) 284-67-72
Государственный комитет по науке и технологиям
Республики Беларусь		 Косовский Андрей Аркадьевич,
первый заместитель Председателя		 8 (017) 284-07-62
Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь		 Татарицкий Валентин Болеславович,
Председатель		 8 (017) 233-52-13
Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь		 Новиков Сергей Игнатович,
заместитель Председателя, генерал-майор		 8 (017) 327-01-76
Государственный таможенный комитет
Республики Беларусь		 Свирид Николай Анатольевич,
заместитель Председателя		 8 (017) 218-90-00
Национальный статистический комитет
Республики Беларусь		 Довнар Ольга Александровна,
заместитель Председателя		 8 (017) 368-02-79

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Завтра продолжится проведение традиционных субботних прямых линий Завтра продолжится проведение традиционных субботних прямых линий Завтра продолжится проведение традиционных субботних прямых линий Завтра продолжится проведение традиционных субботних прямых линий Завтра продолжится проведение традиционных субботних прямых линий Завтра продолжится проведение традиционных субботних прямых линий

 
Теги: Брест
 
 
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> Продолжаются еженедельные субботние прямые телефонные линии с представителями региональной и местной власти. 7 декабря с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная...
 
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