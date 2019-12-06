Эксперт: Если Лукашенко получил гарантии своего трудоустройства, Беларусь станет Минской областью в составе РФ

— Все, что скажет Лукашенко 7 декабря на встрече, обусловлено не государственными интересами Республики Беларусь, а его личными интересами, — высказалась в интервью на «Примусе» эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич.





Если он получил какие-то гарантии своего собственного трудоустройства, своего существования во власти в субъекте, который организуется из двух самостоятельных государств, тогда Беларусь просто станет Минской областью в составе Российской Федерации. И это однозначно.





Если же никаких гарантий Лукашенко не получил до сегодняшнего дня, то все, что будет происходить, — это театр одного актера. Из России будут прессовать. Там считают себя режиссерами. Они не считают себя равными по масштабу президенту Беларуси.





Как отметила эксперт, россияне видят, что никакой поддержки глава Беларуси от Евросоюза не получил, хотя за ней ездил.





— Весь предстоящий спектакль, к сожалению, не будет содержать в себе какой-то заботы, беспокойства о независимости Беларуси, об экономической ситуации... Все будет замешано только на том, чтобы решить свои конкретные корыстные интересы и, возможно, семьи.