«40% собираются увольняться». Медсестры боятся, что с нового года у них вдвое упадут зарплаты

рассказала FINANCE.TUT.BY медсестра одной из районных больниц. Минздрав обещал, что новая система оплаты труда не скажется на размере заработков. Однако медработники опасаются, что все-таки будут получать меньше. Причем значительно. «Мы с нашим бухгалтером посчитали, что с введением коэффициентов я буду получать в лучшем случае 400 рублей за то, за что сейчас мне платят 600», —FINANCE.TUT.BY медсестра одной из районных больниц.





В редакцию обратилась медсестра больницы одного из белорусских райцентров. Женщина обеспокоена тем, что с нового года зарплату медработникам будут начислять по новой системе, и, по ее с бухгалтером больницы подсчетам, она сильно потеряет в деньгах.





— Я работаю медсестрой в отделении. Постоянно беру подработки. С ними у меня выходит в месяц рублей 600−650, — рассказывает женщина. — Прочитала на сайте Минздрава о том, что с нового года у нас будет новая система оплаты труда. Пошли с коллегами в бухгалтерию, нам подтвердили, что это правда. И заработки медсестер, санитарок, работников скорой, водителей и простых врачей снизятся.





Медсестра рассказывает, что сейчас у нее оклад около 200 рублей. Ей выплачивали премию не меньше 20% от оклада, доплату за контракт. Были внутренние премии — так называемая 13-я зарплата, матпомощь к Новому году, 8 Марта, «на овощи» и прочие.





— К нам в отделение поступают в основном сердечники, люди старшего пенсионного возраста. Тяжелые, смертность страшная. За интенсивность и сложность работы нам тоже доплачивали, — продолжает собеседница. — Доктора участковые, которые ездят в село, они получают участковые плюс сельские. Теперь нам все эти надбавки поубирали. Санитарки, медсестры и обычные врачи — все потеряют в зарплате. Кроме начмеда, главного врача, главной медсестры и работников хирургии — именно оперирующих. И то они вытянут за счет вредности — это работа с кровью, у анестезиологов — работа с опасными препаратами. Если наш главный врач получал 2000−2500 рублей, то теперь будет все 3000.









Женщина объясняет такие подозрения введением базовой ставки и коэффициентов.





— У среднего медперсонала: медсестер, работников скорой, водителей — может быть тарифный разряд от 3-го до 6-го. Лично у меня он будет 5-й или 6-й, зависит от главврача, какой он даст. Если 5-й, то это коэффициент 1,29. Я работаю на этом месте чуть больше 5 лет, значит, за стаж 15% от базовой ставки. Премия теперь 5% от оклада. За контракт что-то заплатят. Хорошо, если с подработками у меня будет выходить 400 рублей.





По словам медсестры, эта ситуация всех коллег приводит в ужас, но «выступать люди боятся. Несмотря на то, что в медицине в районах жуткая нехватка кадров, выступающих сразу увольняют».





— Руководство говорит: «А что мы сделаем? Пусть берут подработки». А сколько можно подработки брать? Ты же не будешь работать сутки через сутки. Был период, когда в нашей больнице была острая нехватка среднего медперсонала. В нашем отделении должно было быть 7 медсестер: 2 процедурные, 4 постовые и одна дневная, которая приходит на мелкие процедуры. У нас оставались тогда только 2 постовые и 2 процедурные. Постовые работали сутки через сутки. По трудовому законодательству им должны были оплатить смены в двойном размере, потому что отгулы нам не положены. Но оплатили только 70% переработанных смен. Потому что не имеют права ставить работнику сутки. Но их в приказном порядке неофициально заставляли отрабатывать, — рассказывает женщина. — Сейчас все ищут работу. Процентов 40 среднего медперсонала собирается увольняться. Хорошо, что у меня муж есть, есть на кого опереться. Но в то же время я осознаю, что за ту же работу, за которую я получала 600−650, теперь буду получать 300−400.





Медсестра считает, что такая ситуация сложилась потому, что президент не знает, сколько реально получают медики.





— Ему преподносят среднюю, — говорит женщина. — Если бы узнал, может, что-то бы изменилось.





Напомним, с 2020 года тарифная ставка первого разряда, которая составляет 36,4 рубля, заменяется на базовую ставку в 180 рублей, а вместо 27-разрядной единой тарифной сетки введут 18-разрядную. При этом новая тарифная сетка предусматривает тарификацию должностей: врачей — с 7-го по 11-й тарифные разряды (7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й тарифные разряды), средних медработников — с 3-го по 6-й тарифные разряды (3-й, 4-й, 5-й, 6-й тарифные разряды).





Для медиков со следующего года значительно уменьшат количество действующих сейчас выплат. Сейчас в здравоохранении предусмотрено больше 50 надбавок и доплат. Их количество уменьшили до 13 — 9 стимулирующих надбавок и 4 компенсирующие доплаты.





Зарплата работников бюджетных организаций будет состоять из оклада, стимулирующих (надбавки, премии) выплат, компенсирующих выплат.









Надбавка за стаж работы в бюджетных организациях будет зависеть от количества проработанных сотрудником лет в бюджетных организациях. Если он отработал до 5 лет — надбавка составит 10% от базовой ставки, от 5 до 10 лет — 15%, от 10 до 15 лет — 20%, от 15 лет и выше — 30%.





Также работникам будут начисляться премии в размере 5% от суммы оклада. Кроме того, предусмотрены надбавки за работу по контракту, доплаты за ученую степень и ученое звание, за работу в сверхурочное время, в праздники, праздничные, выходные дни, а также за работу с вредными или опасными условиями труда.



