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В Москве автомобиль насмерть сбил пешеходов и влетел в вестибюль станции метро. Погибли трое

07.12.2019 09:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Москве утром 7 декабря автомобиль сбил трех пешеходов и врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.


Фото: Агентство "Москва"

«В результате ДТП погибли три человека: два пешехода и водитель автомобиля, еще один человек пострадал», — сказала собеседница агентства.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

 
 
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Погибли три человека: два пешехода и водитель автомобиля, еще один человек пострадал
 
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