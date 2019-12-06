В Москве автомобиль насмерть сбил пешеходов и влетел в вестибюль станции метро. Погибли трое

Источник материала: Tut.by

В Москве утром 7 декабря автомобиль сбил трех пешеходов и врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.



Фото: Агентство "Москва"

«В результате ДТП погибли три человека: два пешехода и водитель автомобиля, еще один человек пострадал», — сказала собеседница агентства.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.