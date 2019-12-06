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Об установлении брони для приема на работу граждан на 2020 год

07.12.2019 10:10 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 31 октября 2019 г. №1551

На основании пункта 2, части первой пункта 6, части первой пункта 15 Положения о порядке установления брони для приема на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2006 г. №1595, Каменецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

  1. Установить нанимателям броню для приема на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, и родителей, которые обязаны возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, и направлены по судебному постановлению в органы по труду, занятости и социальной защите для трудоустройства, на 2020 год согласно приложению.
  2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Навіны Камянеччыны».
  3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель В.М. Зайчук

Управляющий делами А.А. Жукович

Об установлении брони для приема на работу граждан на 2020 год
Об установлении брони для приема на работу граждан на 2020 год
Об установлении брони для приема на работу граждан на 2020 год
Об установлении брони для приема на работу граждан на 2020 год
Об установлении брони для приема на работу граждан на 2020 год
Об установлении брони для приема на работу граждан на 2020 год
Об установлении брони для приема на работу граждан на 2020 год
Об установлении брони для приема на работу граждан на 2020 год
Об установлении брони для приема на работу граждан на 2020 год
Об установлении брони для приема на работу граждан на 2020 год

 
 
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Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 31 октября 2019 г. №1551 На основании пункта 2, Сообщение Об установлении брони для приема на работу граждан...
 
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