|
Об установлении брони для приема на работу граждан на 2020 год
07.12.2019 10:10 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 31 октября 2019 г. №1551
На основании пункта 2, части первой пункта 6, части первой пункта 15 Положения о порядке установления брони для приема на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2006 г. №1595, Каменецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
Председатель В.М. Зайчук
Управляющий делами А.А. Жукович
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 31 октября 2019 г. №1551 На основании пункта 2, Сообщение Об установлении брони для приема на работу граждан...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)