Об установлении брони для приема на работу граждан на 2020 год

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 31 октября 2019 г. №1551

На основании пункта 2, части первой пункта 6, части первой пункта 15 Положения о порядке установления брони для приема на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2006 г. №1595, Каменецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Установить нанимателям броню для приема на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, и родителей, которые обязаны возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, и направлены по судебному постановлению в органы по труду, занятости и социальной защите для трудоустройства, на 2020 год согласно приложению. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Навіны Камянеччыны». Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель В.М. Зайчук

Управляющий делами А.А. Жукович





















