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Овощ, способный восстановить легкие курильщика, найден

07.12.2019 10:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В течение 10 лет врачи наблюдали за здоровьем 650 добровольцев, которые помимо разнообразных анализов сдавали спирометрию.



Ученые американской медицинской школы имени Джона Хопкинса выяснили, что регулярное употребление помидоров может замедлить снижение функции легких, вызванное курением.

В течение 10 лет врачи наблюдали за здоровьем 650 добровольцев. Помимо разнообразных анализов, участники исследования проходили спирометрию. Это специальный метод исследования функции внешнего дыхания, который включает в себя измерение объема и скорости показателей дыхания.

У тех участников эксперимента, которые включали в свой ежедневный рацион два или более помидора и съедали минимум три яблока, наблюдалось более медленное снижение работоспособности легких, чем у тех, кто не употреблял на регулярной основе эти овощи и фрукты, передает Food News.

Исследователи пришли к выводу, что ежедневное употребление растительных продуктов в большом количестве может замедлить процесс снижение функции легких и помочь курильщикам восстановить свое здоровье. Ученые уточнили, что работоспособность легких начинает снижаться после 30 лет.
 
 
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В течение 10 лет врачи наблюдали за здоровьем 650 добровольцев, которые помимо разнообразных анализов сдавали спирометрию.
 
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