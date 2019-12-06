|
Показала кольцо. Российская певица МакSим выходит замуж
Источник материала: СТВ
Новости России. Российская певица МакSим выходит замуж. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.
«Я сказала «Да»!», –
МакSим также опубликовала две фотографии, на которых она «невзначай» показывает кольцо на безымянном пальце. Пока неизвестно, кто является избранником 36-летней певицы.
Поклонники порадовались за своего кумира и поздравили её. Для исполнительницы это будет второй брак. Первый раз артистка вышла замуж за своего звукорежиссёра Алексея Луговцова, однако семья распалась через три года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Российская певица МакSим выходит замуж. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram. «Я сказала «Да»!», – кратко написала...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)