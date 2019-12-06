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Показала кольцо. Российская певица МакSим выходит замуж

07.12.2019 11:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Российская певица МакSим выходит замуж. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram. 

«Я сказала «Да»!», – кратко написала исполнительница о счастливом событии. 

Показала кольцо. Российская певица МакSим выходит замуж
Фото: instagram.com/maksimartist 

МакSим также опубликовала две фотографии, на которых она «невзначай» показывает кольцо на безымянном пальце. Пока неизвестно, кто является избранником 36-летней певицы. 

Показала кольцо. Российская певица МакSим выходит замуж
Фото: instagram.com/maksimartist 

Поклонники порадовались за своего кумира и поздравили её. Для исполнительницы это будет второй брак. Первый раз артистка вышла замуж за своего звукорежиссёра Алексея Луговцова, однако семья распалась через три года. 

У МакSим двое детей. О том, как она проводит с ними время, – читайте здесь

Люди в материале: МакSим, Марина Максимова
 
 
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Новости России. Российская певица МакSим выходит замуж. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.  «Я сказала «Да»!», – кратко написала...
 
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