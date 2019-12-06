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В Испании установили самую дорогую в мире елку за 14 млн евро

07.12.2019 11:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Испании в одном из отелей установили праздничную елку, стоимость которой оценивается в 14,1 миллиона евро, сообщает Tengri Travel.

В Испании установили самую дорогую в мире елку за 14 млн евро
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Зеленая красавица находится под круглосуточной охраной. Ее установили в гостинице Kempinski Hotel Bahia в курортном городе Марбелья. Декорированием елки, высота которой составляет 5,7 метра, занималась известный британский дизайнер, художник и специалист по бриллиантам Дебби Уингэм.


Почти месяц ушел на создание роскошных игрушек в форме яиц, шаров и сумочек с использованием кожи, меха норки, а также дорогих украшений от известных ювелирных домов Cartier, Chanel и Louis Vuitton.
Среди драгоценностей, украшающих ветви главного символа приближающихся праздников, выделяются розовый бриллиант стоимостью 2,3 миллиона долларов и овальный бриллиант красного цвета стоимостью 4,9 миллиона долларов.

Имеются на елке и съедобные украшения. Дизайнер разместила на дереве шоколадных павлинов, созданных с помощью 3D-печати. Помимо этого, елку украшают самые дорогие в мире Щелкунчики, украшенные сапфирами и алмазами, стоимость которых достигает 120 000 евро.

Елка будет стоять в отеле до конца декабря. В конце месяца также планируется торжественный прием, для которого дизайнер создаст специальный торт с алмазными украшениями.
 
 
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В Испании в одном из отелей установили праздничную елку, стоимость которой оценивается в 14,1 миллиона евро, сообщает Tengri Travel.
 
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