В Бресте произошло два наезда на несовершеннолетних на пешеходном переходе

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бресте за сутки произошло два наезда на несовершеннолетних.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, примерно в восемь утра 31-летний водитель Audi 80 двигался по улице Речицкой. В какой-то момент автомобиль не пропустил 11-летнего школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

Ребёнок получил травмы и был госпитализирован.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Около двух часов дня 58-летний водитель Peugeot ехал по улице Орджоникидзе. На пешеходном переходе иномарка сбила 15-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть. Пострадавшая была доставлена в больницу.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

По фактам ДТП проводятся проверки.

На неделе в Могилёве женщина перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.