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В Бресте произошло два наезда на несовершеннолетних на пешеходном переходе

07.12.2019 10:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бресте за сутки произошло два наезда на несовершеннолетних. 

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, примерно в восемь утра 31-летний водитель Audi 80 двигался по улице Речицкой. В какой-то момент автомобиль не пропустил 11-летнего школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу. 

Ребёнок получил травмы и был госпитализирован. 

В Бресте произошло два наезда на несовершеннолетних на пешеходном переходе
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

Около двух часов дня 58-летний водитель Peugeot ехал по улице Орджоникидзе. На пешеходном переходе иномарка сбила 15-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть. Пострадавшая была доставлена в больницу. 

В Бресте произошло два наезда на несовершеннолетних на пешеходном переходе
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

По фактам ДТП проводятся проверки. 

На неделе в Могилёве женщина перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора. 

Её сбила машина – подробности здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. В Бресте за сутки произошло два наезда на несовершеннолетних.  Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, примерно в восемь утра 31-летний...
 
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