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В Бресте произошло два наезда на несовершеннолетних на пешеходном переходе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бресте за сутки произошло два наезда на несовершеннолетних.
Как
Ребёнок получил травмы и был госпитализирован.
Около двух часов дня 58-летний водитель Peugeot ехал по улице Орджоникидзе. На пешеходном переходе иномарка сбила 15-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть. Пострадавшая была доставлена в больницу.
По фактам ДТП проводятся проверки.
На неделе в Могилёве женщина перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.
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Новости Беларуси. В Бресте за сутки произошло два наезда на несовершеннолетних. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, примерно в восемь утра 31-летний...
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