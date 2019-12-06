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Александр Лукашенко направился на встречу с Путиным в Сочи

07.12.2019 10:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Александр Лукашенко направился на встречу с Путиным в Сочи
БЕЛТА

Стороны рассмотрят актуальные вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества.

Накануне в Сочи состоялась встреча белорусского и российского премьеров. 

Обсуждались вопросы в преддверии переговоров на высшем уровне. В частности, рассматривались нерешенные вопросы по интеграции в Союзном государстве. По состоянию на утро 6 декабря оставалось согласовать 16 вопросов по интеграционным картам, сообщает БЕЛТА

Александр Лукашенко направился на встречу с Путиным в Сочи
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Планируется, что встреча белорусского и российского лидеров состоится во второй половине дня.
 
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