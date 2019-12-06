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Александр Лукашенко направился на встречу с Путиным в Сочи
07.12.2019 10:32 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Стороны рассмотрят актуальные вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества.
Накануне в Сочи состоялась встреча белорусского и российского премьеров.
Обсуждались вопросы в преддверии переговоров на высшем уровне. В частности, рассматривались нерешенные вопросы по интеграции в Союзном государстве. По состоянию на утро 6 декабря оставалось согласовать 16 вопросов по интеграционным картам, сообщает
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Планируется, что встреча белорусского и российского лидеров состоится во второй половине дня.
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