БМЗ отбился от антидемпинговых пошлин Украины

Решение МКМТ вступит в силу через 30 дней и будет действовать пять лет.





Для производителей и экспортеров товара происхождением из Беларуси вводится пошлина в размере 31,08%. Исключение сделано для Белорусского металлургического завода и его литовского трейдера. Для них введена нулевая антидемпинговая пошлина.





БМЗ является самым крупным производителем в Беларуси. По мнению экспертов, пошлина может распространяться, например, на трейдеров, которые попытаются через Беларусь завезти в Украину российскую продукцию.





Антидемпинговое расследование относительно импортируемых в Украину горячекатаных прутков из углеродистой и легированных сталей было начато по инициативе компании «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) в июле 2018 года. В обращении АМКР говорилось о демпинге со стороны белорусских и молдавских предприятий-конкурентов, которые могут привести к причинению вреда украинским производителям. Данная товарная группа используется в строительстве, машиностроении, метизной промышленности.





Расследование неоднократно продлевалось.





Украинские потребители и импортеры высказывали опасение, что усиление монопольного положения «Криворожстали» приведет к злоупотреблениям (включая искусственное завышение цен в одностороннем порядке, безапелляционное навязывание своих условий покупателям по срокам поставок, условиям оплаты и т.д.), учитывая ряд обстоятельств в прошлом.









Если бы БМЗ и Молдавский металлургический завод оказались под антидемпинговыми санкциями, то пострадали бы, в частности, украинские предприятия «Стальканат-Силур», «Днепрометиз», «Нейл», которые являются потребителями продукции белорусского и молдавского заводов.





Доля импорта из Беларуси и Молдовы на украинском рынке колеблется в районе 5−12%.



