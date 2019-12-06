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Экс-президента Словакии обвиняют в налоговом мошенничестве

07.12.2019 10:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания экс-президента в 2014 году не доплатила налогов на прибыль в госбюджет на 27 тыс. евро.


Фото: Facebook
Экс-президент Словакии Андрей Киска

Бывшему президенту Словакии Андрею Киске предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, сообщает в пятницу, 6 декабря, издание SME.
 
Обвинение связано с расследованием вокруг деятельности компании Kiska Travel Agency (KTAG) в 2013 и 2014 годах, принадлежащей бывшему президенту.
 
"Мошенничество связано с размещением налоговых документов для предвыборной президентской кампании на счетах компании, хотя эта деятельность не была предметом ее бизнеса", - заявили в полиции.
 
В 2017 году бывший глава МВД Словакии Роберт Калиняк заявлял, что KTAG в 2014 году не доплатила налогов на прибыль в госбюджет на 27 тыс. евро, и ее владельцы попросили вернуть им НДС в сумме 146 тыс. евро из расходов на предвыборную кампанию, пишет korrespondent.net.
 

Государство не выплатило возмещение, но само заявление об этом является уголовным преступлением. Компания ранее уже заплатила штраф.
 
В мае 2019 года комитет парламента Словакии оштрафовал Киску на три президентских зарплаты за то, что он скрыл факт финансирования своей предвыборной кампании из средств KTAG. Сумма штрафа составила 39 тыс. евро.
 
Сам Киска уже прокомментировал обвинения и назвал их "грязной политической кампанией". 
 
"И это доказательство политического шантажа и мафии, контролирующей Словакию", - сказал он.
 
В июне Киска создал новую партию, которая будет называться Для людей (Za ľudí), и планирует с ней участвовать в выборах, запланированных на 29 февраля.
 
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский и президент Словакии Зузана Чапутова обсудили вопросы улучшения бизнес-климата, проведения реформ, борьбы с контрабандой и транзита газа.
 
 
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Компания экс-президента в 2014 году не доплатила налогов на прибыль в госбюджет на 27 тыс. евро.
 
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