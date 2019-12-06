Следствие закончено. Уголовное дело по факту похищения девушки в Бресте в суде

сообщает «Першы Рэгіен», утром 30 сентября нынешнего года на линию 102 поступила информация о похищении девушки возле одного из домов в Как«Першы Рэгіен», утром 30 сентября нынешнего года на линию 102 поступила информация о похищении девушки возле одного из домов в Бресте









Фото носит иллюстративный характер

В результате проведения плана «Перехват» сотрудниками милиции в Жабинковском районе был обнаружен автомобиль, на котором увезли брестчанку. Там же правоохранителями были найдены водитель автомобиля, 29-летний мужчина, и потерпевшая.









По словам официального представителя управления Следстенного комитета по Брестской области Дмитрия Иванюка, проведенным предварительным расследованием было установлено, что обвиняемый, находясь вблизи одного из домов по улице Московской в Бресте, вопреки воле 21-летней жительницы областного центра, с применением силы поместил ее в багажник автомобиля «Фольксваген».





«Желая пресечь противоправные действия мужчины, к автомобилю подошел дворник, который стал на пути автомобиля и препятствовал выезду, однако сделать это ему не удалось, поскольку обвиняемый стал двигаться в сторону мужчины, толкая его автомобилем», – сообщил Дмитрий Иванюк.





После этого мужчина увез потерпевшую на территорию Жабинковского района. Находясь в деревне Бусни, когда машина остановилась, женщина выбралась из багажника и попыталась скрыться.





В это время обвиняемый нанес ей не менее двух ударов битой в голову, в результате чего причинил телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких.









Следователями действия обвиняемого квалифицированы по п.7 ч.2 ст.182 (похищение человека), п.2 ч.2 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения), ч.1 ст.366 (насилие в отношении лица, выполняющего общественный долг) Уголовного кодекса РБ.





Расследование уголовного дела завершено и передано прокурору для направления в суд.



