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Лукашенко вылетел в Сочи на встречу с Путиным

07.12.2019 09:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, сообщили в эфире телеканала "Беларусь-1 ".

Ожидается, что во второй половине дня в Сочи президенты России и Беларуси проведут встречу. Главы двух государств обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

В частности, Александр Лукашенко и Владимир Путин рассмотрят дорожные карты союзной интеграции, крупные инвестиционные проекты и вопросы поставок газа.

Накануне тему углубления интеграции обсуждали премьер-министры двух стран. В российском правительстве отметили прогресс в продвижении интеграционных переговоров Москвы и Минска.

Всего в рамках углубления интеграции предполагается работать по 31 дорожной карте, затрагивающей разные темы сотрудничества Беларуси и России. Обсуждаются вопросы углубления экономической интеграции, политические – не прорабатываются.
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, сообщили в эфире телеканала...
 
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