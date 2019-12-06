Лукашенко вылетел в Сочи на встречу с Путиным

Ожидается, что во второй половине дня в Сочи президенты России и Беларуси проведут встречу. Главы двух государств обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.





В частности, Александр Лукашенко и Владимир Путин рассмотрят дорожные карты союзной интеграции, крупные инвестиционные проекты и вопросы поставок газа.





Накануне тему углубления интеграции обсуждали премьер-министры двух стран. В российском правительстве отметили прогресс в продвижении интеграционных переговоров Москвы и Минска.





Всего в рамках углубления интеграции предполагается работать по 31 дорожной карте, затрагивающей разные темы сотрудничества Беларуси и России. Обсуждаются вопросы углубления экономической интеграции, политические – не прорабатываются.



