|
Ирина Лепарская: если нам скажут своих убрать и взять россиянок, чтобы Беларуси медали добыли — это будет уже без меня
Источник материала: Партизан
Главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарская категорически отвергла вариант приглашения российских "художниц" под белорусский флаг.
"Впервые слышу от вас такую новость. Официальные источники об этом не сообщали.
Получается, россияне хотят отстегнуть наших двух гимнасток, которые завоевали лицензии, поменять гражданство и выступать от Беларуси? Пусть такие разговоры ходят сколько угодно. Мы честно завоевали свои лицензии и будем выступать за Беларусь. Ни на кого своих девушек менять не собираемся. Мы не для этого их растили. Они шли к Олимпиаде всю жизнь. Как мы можем поменять их на российских гимнасток?
Если нам скажут своих убрать и поставить россиянок, чтобы они нашему флагу принесли медали, то это будет без меня. Я даже обсуждать этот вопрос не хочу", —
Фото Министерства спорта и туризма
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ирина Лепарская: если нам скажут своих убрать и взять россиянок, чтобы Беларуси медали добыли — это будет уже без меня
Главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарская категорически отвергла вариант приглашения российских "художниц" под белорусский...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)