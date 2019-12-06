Источник материала: Ежедневник



Тейлор Свифт (Фото: Mario Anzuoni / Reuters)

Первое место второй раз за пять лет заняла певица Тейлор Свифт. Ее заработок благодаря новой сделке с лейблом, рекламным контрактам и финальной части гастрольного тура составил 185 млн долларов США.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира Первое место второй раз за пять лет заняла певица Тейлор Свифт. Ее заработок благодаря новой сделке с лейблом, рекламным контрактам и финальной части гастрольного...

Далее идут Канье Уэст (150 млн долларов США), Эд Ширан (110 млн долларов США), The Eagles (100 млн долларов США), Элтон Джон (84 млн долларов США) и Jay-Z с Beyonce (по 81 млн долларов США).Суммарно, согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира заработали более 1 млрд долларов США до вычета налогов. При составлении предыдущего рейтинга цифра составляла 886 млн долларов США.Летом 2019 года Forbes назвал Свифт самой высокооплачиваемой знаменитостью мира. На второй строчке в этом рейтинге расположилась телезвезда и модель, младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер с доходом 170 млн долларов США. Тогда же журнал сообщал, что Jay-Z стал первым в мире рэп-исполнителем, чье состояние оценивается в 1 млрд долларов США. Кроме того, в ноябре Свифт была признана лучшей исполнительницей из США по версии MTV Europe Music Awards.В прошлогоднем рейтинге самых высокооплачиваемых музыкантов по версии Forbes первое место заняла ирландская группа U2 с доходом в 118 млн долларов США. В тройку лидеров также попали Coldplay (115,5 млн долларов США) и Эд Ширан (110 млн долларов США),