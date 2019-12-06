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Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира
07.12.2019 12:27 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Тейлор Свифт (Фото: Mario Anzuoni / Reuters)
Первое место второй раз за пять лет заняла певица Тейлор Свифт. Ее заработок благодаря новой сделке с лейблом, рекламным контрактам и финальной части гастрольного тура составил 185 млн долларов США.Далее идут Канье Уэст (150 млн долларов США), Эд Ширан (110 млн долларов США), The Eagles (100 млн долларов США), Элтон Джон (84 млн долларов США) и Jay-Z с Beyonce (по 81 млн долларов США).
Суммарно, согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира заработали более 1 млрд долларов США до вычета налогов. При составлении предыдущего рейтинга цифра составляла 886 млн долларов США.
Летом 2019 года Forbes назвал Свифт самой высокооплачиваемой знаменитостью мира. На второй строчке в этом рейтинге расположилась телезвезда и модель, младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер с доходом 170 млн долларов США. Тогда же журнал сообщал, что Jay-Z стал первым в мире рэп-исполнителем, чье состояние оценивается в 1 млрд долларов США. Кроме того, в ноябре Свифт была признана лучшей исполнительницей из США по версии MTV Europe Music Awards.
В прошлогоднем рейтинге самых высокооплачиваемых музыкантов по версии Forbes первое место заняла ирландская группа U2 с доходом в 118 млн долларов США. В тройку лидеров также попали Coldplay (115,5 млн долларов США) и Эд Ширан (110 млн долларов США),
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Первое место второй раз за пять лет заняла певица Тейлор Свифт. Ее заработок благодаря новой сделке с лейблом, рекламным контрактам и финальной части гастрольного...
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